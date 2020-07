Intelligentes Stethoskop mit integriertem EKG liefert sofortige Erkenntnisse zum Herzzustand

Das Unternehmen HD Medical, Inc., aus dem Silicon Valley gibt bekannt, dass sein Flagship-Produkt HD Steth die FDA-Zulassung für die drei Produktklassifizierungscodes DQD, DQC und DPS für die Kombination eines elektronischen Stethoskops, eines Phonokardiographen und eines Elektrokardiographen in einem Gerät erhalten hat. Das auf hochmoderner KI-Technologie basierende HD Steth erlaubt es Ärzten, am Pflegeort eine fortschrittliche Bewertung des Herzens durchzuführen, um Zeit zu sparen und Leben zu retten.

HD Steth and HD Steth App (Photo: Business Wire)

Über HD Steth

HD Steth ist ein intelligentes Stethoskop, das Ärzten die Erfassung, Aufzeichnung, Wiedergabe und gleichzeitige Visualisierung von Herzgeräuschen und EKG-Wellenformen auf einem intelligenten Gerät erlaubt, um mehrere Herzabnormitäten festzustellen. Die patentierte Visualisierungs- und Geräuschunterdrückungstechnik verleiht HD Steth einen Wettbewerbsvorteil. Dezente Herzgeräusche können während der Auskultation nur schlecht oder gar nicht gehört werden. HD Steth bietet eine unübertroffene Wiedergabetreue für Geräusche, die durch Visualisierung unterstützt wird. So können Ärzte Herzgeräusche sehen und sofortige Erkenntnisse über den Zustand des Herzens gewinnen.

Klinische Studien und internationale Verkaufserfolge

"Die Qualität und Intensität von Herzgeräuschen auf HD Steth sind phänomenal und liefern die imposantesten Fortschritte bei der Tonqualität in den 40 Jahren, in denen ich Stethoskope benutzt habe", sagte Dr. Ethiraj Raj, Facharzt für Herzkrankheiten in Flint, Michigan. "Die Möglichkeit, Töne zu verstärken und gleichzeitig Herzgeräusche und EKG in Echtzeit zu visualisieren, ist einzigartig. Ärzte, Lehrer und Medizinstudenten werden von dieser bahnbrechenden Erfahrung, die bei der Auskultation des Herzens einen Paradigmenwechsel darstellt, enorm profitieren. Glückwünsche an das Team von HD Medical, dem es gelungen ist, all diese Sensoren in einem außergewöhnlichen Instrument zu kombinieren, von dem Patienten und Gesundheitsversorger noch viele Jahre profitieren werden. In technologischer Hinsicht ist es wahrhaftig ein riesiger Schritt nach vorne."

"HD Steth ist das einzige Stethoskop mit vier leistungsstarken, in das Gerät integrierten Mikroprozessoren, die eine fortschrittliche Signalverarbeitung und Informationen ermöglichen, während der praktische Formfaktor eines Stethoskops erhalten bleibt", erklärte Shailendra Mahajan, Vorstandsbeobachter und Geschäftsführer von Maxim Ventures, ein Hauptinvestor von HD Medical. "Komponenten und Sensoren von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM), erlauben einen niedrigen Stromverbrauch und höhere Genauigkeit. Die Kombination führt zu wesentlichen Vorteilen gegenüber anderen Produkten auf dem Markt."

"Im Verlauf des letzten Jahres hat HD Medical mehrere Screening-Studien an über 50.000 Kindern in Indien unter Verwendung von HD Steth durchgeführt und konnte so viele Leben retten. HD Medical verkauft auf internationaler Ebene an medizinische Fachkräfte und Institutionen sowie auf nationaler Ebene an Veterinärmediziner mit großem Erfolg. HD Medical kann fortan HD Steth in den USA und in anderen von der FDA regulierten Märkten weltweit vertreiben", sagte Arvind Thiagarajan, Gründer und CEO von HD Medical. "Das intelligenteste Stethoskop erhielt die Zulassung von der FDA zu einem kritischen Zeitpunkt. Während der herausfordernden COVID-19-Pandemie wird HD Steth dem Gesundheitspersonal an vorderster Front ermöglichen, am Pflegeort auffällige Herz- und Lungengeräusche zu erkennen", fügte er hinzu und stellte der medizinischen Fachwelt HD-Ton (High-Fidelity Digital) und sofortige Visualisierung vor.

Über HD Medical, Inc.

HD Medical, Inc., ist ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen für die KI-basierte Erkennung und das Management von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKL-Erkrankungen) spezialisiert. HD Steth erhielt die FDA-Zulassung (K201299) für die folgenden Produktklassifizierungscodes: DQD, DQC, DPS. Das Unternehmen liefert intelligente Lösungen und Produkte für die Herzversorgung an medizinische Fachkräfte und Institutionen weltweit sowie an Veterinärmediziner über seine Vertriebspartner. Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmedicalgroup.com.

Hinweis für Redakteure: HD Steth und HD Medical sind eingetragene Warenzeichen von HD Medical, Inc.

