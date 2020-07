Nach einer weiteren Ausbauphase soll der Solarpark eine Leistung von knapp 15 Megawatt haben. Die Inbetriebnahme der Freiflächenanlage mit zunächst 11,4 Megawatt ist für November geplant.Die österreichischen Unternehmen OMV und Verbund haben mit dem Bau der nach ihren Angaben bislang größten Freiflächenanlage in der Alpenrepublik begonnen. Auf einer Fläche von 13,3 Hektar sollen in der ersten Bauphase rund 34.600 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 11,4 Megawatt am niederösterreichischen Standort Schönkirchen installiert werden. Der Ertrag der Ost-West-ausgerichteten Anlage soll bei jährlich ...

