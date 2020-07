Laut Bloomberg steht der Tech-Gigant kurz davor, bei Reliance Jio einzusteigen. Gerüchten zufolge will sich Google mit vier Milliarden Dollar an der indischen Technologieschmiede beteiligen. Das wäre nach Facebook, Intel und Qualcomm der vierte hochkarätige strategische Ankerinvestor in wenigen Wochen.Eigentlich war es naheliegend. Am Montag verkündete Google, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren zehn Milliarden Dollar in Indien investiert werden sollen. Die Investitionen dienen Projekten, ...

