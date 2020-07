Heute ist Erstnotiz-Tag der Investmentgesellschaft Brockhaus Capital Management in Frankfurt. Der erste Kurs lag mit 36,55 Euro um 14 Prozent über dem im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegebenen Preis von 32,0 Euro. Die in Wien notierte startup300 hat lt. Vorstand Bernhard Lehner ein "erfreuliches erstes Halbjahr 2020" beendet. "Mit einem vorläufigen Gewinn vor Steuern von 325.000 Euro bei einem Umsatz von rund 2,56 Millionen Euro haben wir mitten in der Corona-Krise unser bestes Halbjahr bisher geschafft. Besonders erfreulich ist die gute Entwicklung von startup300 natürlich auch vor dem Hintergrund des Wegfalls des Pioneers Festivals; das "Aus" des Umsatzbringers hatten wir ja aufgrund der mangelnden kaufmännischer Perspektive bereits letztes Jahr ...

