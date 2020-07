=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven 07:30 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Telefon-PK zur EU-Ratspräsidentschaft 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PK zum Einzelhandel in der Corona-Krise, Berlin 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Web-Konferenz zum konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 EU/EuG, Urteil zu staatlichen Beihilfen Irlands für Apple, Luxemburg 11:30 DE/Deutsche Bahn AG, PG (virtuell) zu "DB baut ICE-Flotte aus", u.a. mit Bahn-Vorstand Lutz und Bundesverkehrsminister Scheuer 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Pressestatement zum Handlungskonzept Stahl der Bundesregierung gemeinsam mit dem Präsidenten der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerkhoff (per Videoschalte), Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 EU/Gipfeltreffen EU-Indien (per Videokonferenz); 15:00 PK *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +15,0 zuvor: -0,2 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,0%gg Vm zuvor: +1,0%gg Vm 15:00 EU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung (digital) Programm zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im EP-Plenum des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 67,5% zuvor: 64,8% *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem virtuellen Event der Center City Proprietors Association *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (per Webkonferenz) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - MK/Parlamentswahlen in Nordmazedonien ===

