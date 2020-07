Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmmtext beachten!!Sonntag, 19. Juli 2020, 19.30 UhrTerra XSerengeti - Helden der SavanneFilm von John DownerDie Serengeti gilt als Paradies für Millionen Tiere. Neue Geschichtenaus der Savanne zeigen: Wer hier überleben will, muss heldenhaftkämpfen um Rang, Nahrung und für seinen Nachwuchs.Besonders verspielte Jungtiere bringen die Eltern in Schwierigkeiten.Das gilt für die Kleinen von Elefanten, Geparden oder Hyänen. Siebrauchen Schutz in brenzligen Situationen oder vereiteln durchÜbermut und Unachtsamkeit den Jagderfolg der Erwachsenen.Nach dem Dreiteiler "Serengeti" aus dem Jahr 2019 zeigt "Terra X"neue Geschichten aus diesem letzten nahezu intakten Ökosystem derWelt. Gedreht wurden sie vom preisgekrönten Tierfilmer John Downerfür die BBC. Ihm sind atemberaubende Bilder gelungen, die demZuschauer das Gefühl geben, ganz nah dabei zu sein. Es sindHeldengeschichten, die für viel Gänsehaut und Spannung sorgen. Esgeht um den täglichen Kampf ums Überleben, um dramatische Wendungen,aber auch um die entspannten und amüsanten Momente eines Tierlebensin der Wildnis.Da ist das vorwitzige Elefantenbaby, das einen umherstolzierendenReiher jagt. Dabei verirrt es sich und sieht sich plötzlich von Löwenbelauert. Da kann sich rettend der große Bruder als Held erweisen.Hyänen sind mit ihrer gedrungenen Gestalt und dem unheimlichen Lachenkeine Sympathieträger. Die Geschichte des hier porträtiertenHyänenweibchens nötigt dem Zuschauer jedoch Respekt ab. Sie stelltsich nach dem Tod der Anführerin an die Spitze ihres Clans, vorsorgtdie hungrigen Welpen, wehrt Angreifer ab und besiegt einkonkurrierendes Rudel. Trotz vieler Rückschläge bewältigt sie ihreAufgabe als neue Chefin meisterhaft.Eine junge Gepardin muss ihren ersten Nachwuchs ernähren underziehen. Für das unerfahrene Weibchen eine enorme Herausforderung.Mehrmals machen ihre drei lebhaften Welpen den Jagderfolg der Mutterzunichte. Doch sie lernt rasch. Nach einer spektakulärenHochgeschwindigkeitsjagd kann sie die erbeutete Gazelle sogar gegeneine Hyäne behaupten. Eine wahre Heldentat. Jugendliche Pavianeräumen kaum zu erreichende Nester von Webervögeln aus. Doch als siesich an das scheinbar lohnendere Gelege eines Adlers wagen, wird eseng für die Eierdiebe.Als der ersehnte Regen einsetzt, bringt das Wasser neue Chancen, aberauch Gefahren mit sich. Eine Löwin durchschwimmt einen Fluss undentkommt nur knapp einem wütenden Flusspferd. Krokodile geraten indoppelten Stress. Sie müssen ihre Gelege gegen räuberische Pavianeverteidigen und gleichzeitig nach Beute suchen, die nur jetzt an denGewässern so zahlreich erscheint. Für andere Tiere werden dieschlammigen Uferbereiche zu Todeszonen. Vor allem Huftiere wieBüffel, Gnus und Zebras bleiben im Morast stecken und verenden. Nurwenige können sich wieder befreien.Die Gefühle von Tieren sind noch weitgehend unerforscht, doch somanches Verhalten lässt Raum für Interpretation: Eine Giraffe, diekürzlich ihr Kalb verloren hat, geht mutig gegen Geparde vor, dieeine junge Gazelle von der Mutter getrennt haben. Sie kann den Toddes Kleinen verhindern und sorgt für ein Happy End aus Sicht derGazellen. Auch gegen Wildhunde stürmt die Giraffe an. Doch derenBeute ist bereits erlegt. Da kann diese tragische Heldin nichts mehrausrichten.Über zwei Jahre lang wurde mit zehn verschiedenen Kamerasystemen ineinem privaten Reservat der Serengeti gedreht. Die Kameras waren fürdie Tiere nicht sichtbar, sodass die Filmer den Tieren über langeZeit folgen und ihnen sehr nahe kommen konnten. Es gelang ihnen, dieMomente im Leben der Tiere aus verschiedenen Blickwinkeln zu filmen.Das ermöglichte es erst, aus den tatsächlichen Situationen einedramatische Handlung zu kreieren. Darüber hinaus bringt der Film demZuschauer diese einzigartige und vielgestaltige Landschaft nahe, dienicht nur Savanne zu bieten hat, sondern auch Flüsse und Wälder.Der Film ist ab Mittwoch, 15. Juli 2020, in der ZDFmediathek unterterra-x.zdf.de zu finden. Zur Dokumentation gibt es auch einWebvideo, das am Samstag, 18. Juli, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathekund am Sonntag, 19. Juli 2020, auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur &Geschichte" https://www.youtube.com/c/terra-x veröffentlicht wird. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4651937