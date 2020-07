Der chinesische Technologiekonzern Huawei soll nun endgültig nicht am Ausbau des superschnellen 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien beteiligt werden. Das teilte das zuständige Ministerium am Dienstag im in London mit. Die definitive Absage an den Netzausrüster aus Fernost kommt wegen den hohen Sicherheitsbedenken. Gleichzeitig erhöht sich damit der Druck auf den Deutsche Telekom-Konzern, haben doch die Bonner bislang - statt eines Rückbaus- die Zusammenarbeit mit den Chinesen aufrechterhalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...