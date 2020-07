Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Durchsuchung der Geldwäschebekämpfungseinheit Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls hat das Bundesfinanzministerium eine schnelle Aufklärung angemahnt. "Der Sachverhalt muss jetzt zügig und lückenlos aufgeklärt werden", betonte eine Sprecherin des Finanzministeriums. "Das Bundesfinanzministerium hat die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen aufgefordert, mit der Staatsanwaltschaft voll zu kooperieren und die Aufklärung aktiv zu unterstützen", erklärte Sprecherin Uta Hartmann.

Die Räumlichkeiten der FIU waren wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt von der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht worden, wie die Generalzolldirektion bestätigte. "Wichtig ist jetzt eine schnelle und gründliche Aufklärung des Sachverhalts", erklärte ihr Sprecher Dietmar Zwengel. "Daran wird sich die FIU aktiv beteiligen."

Laut Süddeutscher Zeitung rückte die Staatsanwaltschaft mit drei Staatsanwälten und zehn Geldwäschespezialisten der Polizei zur Razzia in den Räumen der Zollbehörde an. Die FIU soll demnach zwischen Mitte 2018 und Anfang 2020 in acht Fällen Geldwäscheverdachtsmeldungen nicht oder nicht rechtzeitig weitergeleitet haben.

Die Opposition reagierte mit Vorwürfen an Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Das ist der vorläufige Höhepunkt eines totalen Fiaskos", sagte der Linke-Finanzexperte Fabio De Masi. Er habe bereits im Frühjahr nach der unzureichenden Weiterleitung von potentiellen Straftaten durch die FIU an die Strafverfolgungsbehörden gefragt. "Der Finanzminister kann sich nicht länger wegducken", so De Masi. Er erwarte eine Erklärung des Ministeriums, "ob wir bewusst falsch informiert wurden". Die FIU müsse ebenso dringend vom Kopf auf die Füße gestellt werden wie die Finanzaufsicht Bafin.

Der FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand forderte einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. "Das ist eine sicherheitspolitische Katastrophe mit Ansage, für die der Bundesfinanzminister die Verantwortung trägt", sagte er der Wirtschaftswoche. Es sei in dieser Legislaturperiode nahezu keine Woche vergangen, in der sich der Finanzausschuss des Bundestages nicht mit Missständen der FIU beschäftigt habe.

