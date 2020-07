Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Rücktritt des hessischen Polizeipräsidenten:



Manchmal markiert ein Rücktritt das Ende eines politischen Skandals. Das Aus für den hessischen Polizeichef Udo Münch ist aber nur ein kleiner Zwischenschritt im hessischen Polizeiskandal und keineswegs sein Ende. Die Aufklärung scheint erst am Anfang zu stehen. Täglich kommen neue unglaubliche Vorgänge ans Tageslicht, und offenbar erfährt auch der Innenminister davon nicht wesentlich früher als andere Zeitungsleser.



Für unser Land sind aber andere Fragen noch viel erheblicher: Wer steckt hinter den rechtsextremistischen Drohschreiben? Wer hat dafür Daten aus Polizeicomputern besorgt? Wie lässt sich das künftig verhindern? Und wie werden Menschen, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren, besser geschützt? Auf all diese Fragen muss es Antworten geben, und zwar nicht nur in Hessen.



