Dank glänzender Geschäfte an den Finanzmärkten bleibt der US-Grossbank trotz coronabedingter Milliardenlasten weiter ein hoher Gewinn.New York - Die US-Grossbank JPMorgan ringt weiter hart mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Dank glänzender Geschäfte an den Finanzmärkten bleibt der Bank trotz coronabedingter Milliardenlasten weiter ein hoher Gewinn, der im zweiten Quartal zudem besser als von Experten erwartet ausfiel. In den drei Monaten bis Ende Juni brach der Gewinn um rund die Hälfte auf knapp 4...

