HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat im zweiten Quartal dank Einsparungen nach eigener Einschätzung besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Nach vorläufigen Zahlen liege der Umsatz bei 4,32 Milliarden Euro - und habe damit über den vom Kapitalmarkt prognostizierten 3,91 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Heidelberg mit.



Auch das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) habe mit rund 1 Milliarde Euro die Markterwartungen von 707 Millionen Euro übertroffen, hieß es weiter. Gleiches gelte für das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO). Während es im zweiten Quartal laut Mitteilung 652 Millionen Euro betrug, erwarte der Markt bei dieser Kennziffer laut Unternehmensangaben nur 357 Millionen Euro.



An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Heidelbergcement-Aktie kletterte zuletzt um rund vier Prozent nach oben und setzte sich damit an die Spitze des Leitindex.



Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hat ein bereits im Februar gestartetes umfangreiches Maßnahmenpaket zur Kostensenkung und zum Erhalt der Liquidität vor allem im zweiten Quartal gegriffen. Ergebnisbelastungen wegen der Coronavirus-Pandemie habe der Konzern durch Einsparungen weitgehend kompensieren können. Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr will Heidelbergcement am 30. Juli vorlegen./eas/he

