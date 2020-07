FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 07:00 SWE: SEB, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Elisa, Q2-Zahlen 07:30 NLD: TomTom, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Q1 Trading Update 10:00 DEU: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung (online) 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 17:30 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Aker Solutions, Q2-Zahlen NOR: Storebrand, Q2-Zahlen SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 08:00 DEU: Baugenehmigungen, Januar 2020 - Mai 2020 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Mai 2020 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/20 08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/20 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/20 14:30 USA: Empire State Index 07/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/20 15:15 USA: Industrieproduktion 06/20 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Online-Pk des HDE (Handelsverband Deutschland) zur Situation des Einzelhandels in der Corona-Krise 10:30 DEU: Video-Pk Bankenverband BVR: "Jahresabschluss der genossenschaftlichen Finanzgruppe" und aktuelle bankpolitische Themen u.a. mit der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak 11:30 DEU: Online-Pk von Deutsche Bahn, Siemens und Bund zu Milliardeninvestitionen in ICE-Flotte u.a. mit Bahnchef Richard Lutz, dem stellvertretenden Vorstandschef von Siemens, Roland Busch, sowie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 12:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt Handlungskonzept Stahl der Bundesregierung vor. + Statement mit dem Präsidenten der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff,und dem Hauptkassierer der IG Metall, Jürgen Kerner 15:00 BEL: Vorstellung des Programms zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss-Plenum durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier DEU: Arbeitsgerichtsverfahren um Anfechtung der Betriebsratswahl beim Werkzeughändler Würth ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi