Hamburg (ots) - Hamburg ist durch seinen Hafen die internationalste Stadt Deutschlands und bietet als "Tor zur Welt" für Menschen aus 170 Nationen eine Heimat. Alle ihre Spuren und Kulturen können hier entdeckt werden: von der englischen Queen im Panoptikum und der Beatles Tour auf der Reeperbahn über ganz viel französisches Savoir Vivre in den Restaurants oder dem mediterranen Flair des Blankeneser Treppenviertels bis zur japanischen Teezeremonie im Teehaus von Planten un Blomen. Gerade dieser Sommer, in dem alles anders ist, kann die ganze Welt in Hamburg erlebt werden. Anregungen finden sich digital unter www.dieweltinhamburg.de (http://www.dieweltinhamburg.de) oder man begibt sich auf eigene Entdeckertour durch die Welt - alles bequem und sicher in einer Stadt.In diesem Sommer: Keine langen Fahrten, kein kreuz-und-quer Planen, keine Hektik, sondern wieder Neues in der Nähe entdecken: Zum Frühstück Croissants und Milchkaffee im Café Paris. Die Stadt zu Fuß (wieder)entdecken und die touristischen Highlights ohne großes Anstehen bestaunen. Nach der Ruhe der skandinavischen Seemannskirchen in der Kunsthalle Hamburg internationale Kunst genießen ehe man im Portugiesenviertel einen Pastel de Nata isst.Oder man verbringt einen ganzen Tag im Ausland, z.B. in England: Stilvoll logieren im "George" und die Tea Time im "Park Hyatt" genießen. Sich überzeugen lassen, dass Hamburgs "Panoptikum" Madame Tussauds in London durchaus das Wasser reichen kann. Danach Spazieren durch den Englischen Landschaftspark zum Jenisch-Haus an der Elbe Am Abend kombiniert der "Old Commercial Room" kulinarische Hamburg-Klassiker mit maritim-britischem Flair, um dann auf den Spuren der Beatles musikalisch St. Pauli zu erobern. Oder zwischendurch ins gerade neugestaltete Bucerius Kunstforum die Ausstellung "David Hockney - die Tate zu Gast" anschauen? Britischer geht es kaum ...Als Anregung für einen Urlaubs- oder Ausflugstag und ausgestattet mit vielen Stopps für eine Länder-Entdeckertour durch Hamburg präsentiert die Landingpage neben England sechs weitere Länder wie Frankreich, Italien, Spanien/Portugal, Japan, Schweiz oder Skandinavien.Der ideale Begleiter für die Reise ist die "Hamburg CARD Local", die schon ab 3,90 Euro pro Tag bis zu 50% Rabatt bei über 150 touristischen Angeboten wie Hafenrundfahrten, Sightseeing-Touren mit den Roten Doppeldeckern, Sehenswürdigkeiten und Museen bietet. Mehr Infos und Buchung unter www.hamburg-tourism.de/buchen/hamburg-card/local (http://www.hamburg-tourism.de/buchen/hamburg-card/local).