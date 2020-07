Straubing (ots) - Die Abwanderung der Pharmahersteller in Länder mit niedrigen Herstellungskosten und hohen Auflagen ist ja kein Zufall, sondern ein Ergebnis des Preisdrucks. Nicht die Versorgungssicherheit der Bevölkerung galt als wichtigstes Kriterium bei der Auftragsvergabe von Kassen und Versicherungen, sondern die möglichst niedrigen Kosten des Gesundheitssektors. Die Herstellung von Fertigarzneimitteln und Wirkstoffen ist aufwändig und in Europa teuer. Und so werden alle Beteiligten - auch die Bürger - mit steigenden Preisen für wichtige Präparate rechnen müssen. Und das sollte es uns wert sein. Denn es geht bei dieser Frage nicht um Nasenspray oder Kopfweh-Tabletten, sondern um unverzichtbare Arzneimittel zur Behandlung von Krebserkrankungen, von Depressionen oder von Problemen des Nervensystems.



