Nach den jüngsten Kursanstiegen und bevor die Bilanzsaison so richtig losgehe, schritten die Anleger zu Gewinnmitnahmen, sagten Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an Terrain eingebüsst. Zunehmende Sorgen rund um die Corona-Pandemie sowie vor einem erneuten Ausbruch des Handelsstreits zwischen den USA und China lösten vor allem bei Zyklikern und defensiven Schwergewichten Gewinnmitnahmen aus. Demgegenüber rückten Finanzwerte vor. Sie profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen grosser...

