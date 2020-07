zooplus AG: Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr deutlich über den Erwartungen - Vorstand aktualisiert erneut Prognose für das Geschäftsjahr 2020DGAP-News: zooplus AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung zooplus AG: Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr deutlich über den Erwartungen - Vorstand aktualisiert erneut Prognose für das Geschäftsjahr 202014.07.2020 / 18:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.zooplus AG: Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr deutlich über den Erwartungen - Vorstand aktualisiert erneut Prognose für das Geschäftsjahr 2020München, 14. Juli 2020 - Der Vorstand der zooplus AG (der "Konzern") (WKN 511170, ISIN DE0005111702, Börsenkürzel ZO1) hat auf Basis der vorläufigen Zahlen für das aktuelle Quartal heute beschlossen, die am 7. Mai 2020 kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu aktualisieren. Somit hebt der Vorstand auf Basis einer sehr guten Geschäftsentwicklung das zweite Mal in Folge die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.Die zooplus AG rechnet zum heutigen Zeitpunkt für das Geschäftsjahr 2020 nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von mindestens 40 Mio. EUR (davor: mindestens 20 Mio. EUR; Geschäftsjahr 2019: 12 Mio. EUR). Gleichzeitig rechnet der Vorstand nun mit einer Wachstumsleistung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr von rund 240 Mio. EUR (davor: 225 Mio. EUR; Geschäftsjahr 2019: 182 Mio. EUR), was einem Umsatzvolumen von rund 1,765 Mrd. EUR (davor 1,75 Mrd. EUR) entspricht.Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte der Konzern im ersten Halbjahr 2020 ein Wachstum der Umsatzerlöse im Bereich von 18% bis 19% gegenüber Vorjahr und ein entsprechendes EBITDA im Bereich von 25 bis 30 Mio. EUR (H1 2019: 4,5 Mio. EUR).Hintergrund für die erneute Aktualisierung der Jahresprognose ist die deutliche Steigerung der operativen Profitabilität. Kostenseitig wurden Effizienzgewinne im Bereich Marketing erzielt, die Logistikeffizienz konnte auch im Krisenumfeld auf hohem Niveau gehalten werden. Zusätzlich unterstützen Verbesserungen in der Steuerung des Produktabsatzmixes die positive Entwicklung der Rohmarge.Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der zooplus AG: "Wir sind in allen Märkten gut durch das Corona-bedingt operativ anspruchsvolle erste Halbjahr gekommen - zugleich zeigt die aktuelle Sondersituation die Stärken unseres Geschäftsmodells. Im Neukundengeschäft profitieren wir in Form eines europaweit erhöhten Interesses für Online-Käufe, im Bestandsgeschäft wirken sich bereits zu Jahresanfang gemachte Umstellungen zur verbesserten Kundenbindung positiv aus und im weiteren Jahresverlauf wird sich die stabile Nachfrage nach Heimtiernahrung und -zubehör bestätigen. Damit schaffen wir nachhaltig gute Perspektiven für Wachstum und Ertragskraft unseres Unternehmens."Prämisse für die Erreichung der erneut angepassten Prognose ist, dass der weitere Einfluss der Corona-Pandemie sowohl auf die gesamtkonjunkturelle Lage als auch auf die Lage des Konzerns nicht wesentlich vom derzeit bekannten Umfang abweicht.Die zooplus AG wird am 18. August 2020 die Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2020 veröffentlichen und auf ihrer Internetseite https://investors.zooplus.com als Download zur Verfügung stellen.Unternehmensprofil: zooplus wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien. Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Im Internet unter: www.zooplus.de Sprache: Deutsch Unternehmen: zooplus AG ISIN: DE0005111702 WKN: 511170