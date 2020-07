Der DAX wartet ab und hat am Dienstag nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit einem Stand von 12.697,36 Punkten berechnet. Damit steht ein Minus in Höhe von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss zu Buche. DAX wartet ab am Dienstag Die zuletzt zurückgestellten Sorgen um die Corona-Pandemie und die Konflikte zwischen den USA und China sind am Dienstag erneut an den deutschen Aktienmarkt zurückgekehrt. Nach zwei Tagen mit ...

