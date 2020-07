Freiburg (ots) - (...) Der bayerische Ministerpräsident hat sämtliche Gelegenheiten zur Selbstdarstellung an jenem Tag der sprichwörtlichen weiß-blauen Herrlichkeit bis an den Rand des guten Geschmacks ausgereizt, und er hat die Fotografen mit einer Flut von Motiven versorgt, die genügend Bildmaterial für drei Kanzlerkandidaturen hergeben würden. Vorläufig allerdings geht es ihm offiziell um keine einzige. (...) Ein feines Gespür für Schauspielerei und Stimmungen allein hätte den CSU-Mann aber kaum zum Hoffnungsträger mit Macher-Image gemacht. Hinzukommt, dass Söder als Ministerpräsident politisch gereift ist und in Corona-Zeiten insgesamt überzeugend arbeitet. Viele Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb Bayerns schätzen Söders Mischung aus Entschlossenheit und Vorsicht. (...) http://mehr.bz/pem (BZ-Plus)



