Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Neue Depots und zusätzliche Logistikzentren ermöglichen flexible Lösungen für KundenMarken, die UPS Healthcare-Tochter für die klinische Lieferkette, gab heute bekannt, dass ein GMP-konformes Depot im kalifornischen Los Angeles sowie ein neues, GMP-konformes Depot in Kiew in der Ukraine eingerichtet wird. Außerdem kommen zwei GDP-konforme Logistikzentren im irischen Dublin und im niederländischen Amsterdam hinzu. Diese neuen Einrichtungen im globalen Netz von Marken erweitern nicht nur die Kapazität, sondern ermöglichen auch den erstklassigen Lieferkettenservice, den Marken seinen Kunden sowie deren Prüfzentren und Patienten bietet.Die Anlage in Amsterdam umfasst auch eine Füllstation für Tieftemperaturkältemittel, um den wachsenden Bedarf der Zell- und Gentherapie-Kunden von Marken zu decken. Zudem wurde das Marken-Netz in Genf in der Schweiz um eine LN2-Tankstelle erweitert."Unsere Infrastruktur-Investitionen weltweit in allen unseren Anlagen haben nur ein einziges Ziel", sagt Ariette van Strien, Präsidentin von Marken. "Seit 2011 tätigen wir genau dort Investitionen, wo sie den Bedarf unserer Kunden erfüllen. Marken wird immer bemüht sein, den besten Service, Zuverlässigkeit und Sicherheit für unsere Kunden zu liefern."Bis Anfang des 4. Quartals wird Marken über 12 voll funktionsfähige GMP-konforme Depotstandorte verfügen, die durch mehr als 930.000 m2 GMP-zertifizierte Lagerfläche in 56 UPS Healthcare-Distributionszentren ergänzt werden. Dieses umfangreiche weltweite Netz bedeutet für uns einen außergewöhnlichen Grad an Flexibilität und Effizienz, ob es um die Abstimmung von Lieferungen aus einem zentralen oder regionalen Standort für die Aufnahme von Patienten in eine klinische Prüfung oder um die Umsetzung innovativer, auf den künftigen Bedarf ausgerichteter Strategien geht.Wes Wheeler, Präsident von UPS Healthcare, sagt dazu: "Marken ist nach wie vor führend als unser Logistikunternehmen zur Versorgung von klinischen Prüfungen und bietet einzigartige neue Dienstleistungen sowie eine außergewöhnliche Reichweite. Wir werden weiterhin in Marken investieren - für die Expansion der Branche in neue Regionen der Welt, die Umstellung auf virtuelle Methoden sowie eine bessere Kontrolle und Sichtbarkeit. Wir nutzen außerdem Markens besondere Fachkenntnisse im Bereich klinische Prüfungen für unsere strategischen Investitionen in der Gesundheitsversorgung.Informationen zu MarkenMarken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS Healthcare. DieseSparte von UPS betreibt zusammen mit Polar Speed und Marken 128 Standorte mit 5500 Mitarbeitern weltweit. Marken steht bei direkt für Patienten erbrachten Dienstleistungen, bei der ambulanten Pflege zu Hause und beim Transport biologischerProben nach wie vor an der Spitze und verfügt für die Lagerung und den Vertriebvon Produkten für klinische Studien über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 54 Standorten auf der ganzen Welt. Die engagierten 1200 Mitarbeiter von Marken betreuen jeden Monat 85.000 Arzneimittellieferungen und biologische Probenlieferungen aller Temperaturbereiche in über 220 Ländern. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung vonHilfsmaterial, Lagerung und Verteilung, Verifizierung von Transportrouten sowieGDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position vonMarken in der Pharma- und Logistikbranche ab.