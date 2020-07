rf IDEAS ist stolz darauf, die Auszeichnung "HP JetAdvantage Partner Award for Customer Focus" (HP JetAdvantage-Partnerauszeichnung für Kundenorientierung) erhalten zu haben, die von HP anlässlich seiner Partnerkonferenz 2020 verliehen wurde, die vom 18. bis 22. Mai für die Sicherheit der Teilnehmer online stattfand.

rf IDEAS ist ein führender Hersteller von Lesegräten für Berechtigungsnachweise für logischen Zugriff und Authentifizierung. Das HP JetAdvantage-Partnerprogramm bietet Dienstleistungen und Ressourcen, die Lösungsanbieter dabei unterstützen, die Entwicklung zu beschleunigen, die Bereitstellung zu vereinfachen und die Integration mit HP Imaging- und Druckgeräten zu rationalisieren. Im Rahmen des Programms arbeiten HP und rf IDEAS seit mehr als 12 Jahren zusammen, um die kontaktlose Authentifizierung und Identifizierung in HP-Unternehmensanwendungen und bei HP JetAdvantage-Lösungspartnern weltweit einzuführen.

Eine Eigenschaft, die rf IDEAS auszeichnet, ist das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für den Erfolg seiner Kunden. David Cottingham, President von rf IDEAS, sagte: "Wir haben eine Lieferkette aufgebaut, um HP auf verschiedenen Wegen zur weltweiten Vermarktung zu unterstützen, einschließlich direkter MPS und indirekter Vertriebskanäle. HP schätzt unsere unfehlbare Fähigkeit, globale Kundeneinführungen zu unterstützen und auf jedes Problem mit kreativem Denken und flexibler Ausführung zu reagieren."

Bei der Bekanntgabe des Partner Award for Customer Focus beschrieb Jeff Schaus, Vice President von HP für kommerzielle Softwarelösungen von PSS, rf IDEAS als "Partner, der über das hinausgeht, was unsere Kunden benötigen, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass sie rechtzeitig das bekommen, was sie brauchen." Schaus nannte Beispiele, darunter die Verteilung einer rf IDEAS-Lesegerätlösung an 12 verschiedene Länder in nur zwei Wochen und die Entwicklung einer neuen Lösung, die auf der HP-Unternehmenspreisliste nicht existierte, um Kundenanfragen innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens zu erfüllen.

Vor der Auszeichnung "Kundenfokus 2020" erhielt rf IDEAS von HP auch die Auszeichnung "Partner in Excellence" 2014, die Auszeichnung "Partner Collaboration in Excellence" 2016 und die Auszeichnung "Partner Sales Excellence" 2017. "All dies belegt unser Engagement für unsere Kunden, das für unser gemeinsames Geschäft unerlässlich ist", kommentierte Schaus.

Über rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. ist ein führendes Unternehmen für logische Zugangslösungen für das Gesundheitswesen, die Fertigung, Behörden und Unternehmen. Unterstützt durch die starken Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Anbietern von Identity Access Management ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung erfordern. Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit, einschließlich der wachsenden Zahl mobiler Berechtigungsnachweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com.

