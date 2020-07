HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Söder/Merkel:



"Seit gestern ist der wendige Franke erster Anwärter für die Kanzlerkandidatur der Union, da kann Söder noch so oft darauf hinweisen, dass sein Platz in Bayern ist. Wenn es ernst wird und sich auf dem CDU-Parteitag im Dezember kein erfolgversprechender Kandidat in der Schwesterpartei herauskristallisiert, wird sich der CSU-Chef nicht zweimal bitten lassen und nach dem wichtigsten Amt im Land greifen."/yyzz/DP/he

