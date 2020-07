Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - -Erschwinglichster GoPro 8 GimbalHohem hat soeben seinen Action-Kamera-Gimbal-Stabilisator iSteady Pro 3 für nur 89 Dollar vorgestellt. Die Action-Kamera-Stabilisatoren von Hohem wurden mit über 70 % Marktanteil in der Kategorie Action-Kamera-Stabilisatoren zum Bestseller Nr. 1 bei Amazon.Schnelle Verbindung mit GoProSpezielles Design für die GoPro (https://gopro.com/en/us/shop/cameras/hero8-black/CHDHX-801-master.html?ds_rl=1274407&gclid=EAIaIQobChMIxZrGiKTM6gIVAhLnCh3Y9AXxEAAYASAAEgIyNfD_BwE&gclsrc=aw.dshero8black) Hero-Serie mit integriertem intelligenten WiFi-Modul. Bietet Benutzern mehr Flexibilität bei der Fernsteuerung ihrerGoPro (https://gopro.com/en/us/shop/cameras/hero8-black/CHDHX-801-master.html?ds_rl=1274407&gclid=EAIaIQobChMIxZrGiKTM6gIVAhLnCh3Y9AXxEAAYASAAEgIyNfD_BwE&gclsrc=aw.dshero8black) mit iSteady Pro 3 zum Fotografieren oder Aufnehmen von Videos.Spritzwassergeschützt nach Standard IPX4Keine Sorge bei Wasserspritzern - egal, aus welcher Richtung. Das Gerät lässt sich bei vielerlei Outdoor-Abenteuern einsetzen, auch an einem regnerischen Tag.Lange AkkulaufzeitDer iSteady Pro 3 hat einen integrierten 3600-mAh-Akku. Das Gerät hat eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden und kann auch als Powerbank dienen, um während der Aufnahme die Action-Kamera des Benutzers aufzuladen.Kompatibel mit anderen Action-KamerasDas iSteady Pro 3 ist geeignet für:- DJI Osmo Action (https://www.dji.com/au/why-osmo-action?gclid=EAIaIQobChMIwKrD1qTM6gIV3B-tBh07eQCaEAAYASAAEgLEyvD_BwE)- Insta360 ONE R (https://www.insta360.com/product/insta360-oner_twin-edition?gclid=EAIaIQobChMIh6KSnKrM6gIV4iCtBh2s0Q6UEAAYASAAEgJ8xPD_BwE)- SONY RX0 (https://www.sony.com/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx0-dsc-rx0g)- YI cam (https://www2.yitechnology.com/yi-4k-action-camera)- Xiaomi Mijia (https://xiaomi-mi.com/)- SJCAM (https://sjcam.com/)- Weitere Action-Kameras mit ähnlicher Größe und Gewicht Unglaubliche kinematische Effekte für vielerlei MöglichkeitenFür die Aufnahme kinoreifer Videos bietet iSteady Pro 3 sieben verschiedene kinematische Effekte, wie z. B. 600°Rotational Inception Mode, Motion Timelapse, POV, Sport Mode, Pan Follow, Pan & Tilt Follow und Lockmodus. Diese aufregenden Funktionsmodi ermöglichen es den Benutzern, tolle Ideen für Familienvideos, Reise-Vlogs und Extremsportarten einfach umzusetzen.Preise und VerfügbarkeitDas iSteady Pro 3 ist auf der offiziellen Website von Hohem (http://www.hohem.com/products/isteady-pro-3-action-camera-gimbal) für nur 89,00 Dollar erhältlich. Zum Kauf klicken Sie auf den Link: https://www.hohem.com/products/isteady-pro-3-action-camera-gimbalInformationen zu HohemHohem Tech ist ein auf Kardantechnologie spezialisiertes Unternehmen mit solider eigenständig entwickelter Technik, Produktion und Vermarktung. Das Motto von Hohem ist 'Make the moment, Enjoy it', Freude gibt allem Sinn. Hohem möchte vermitteln, dass es jeder Augenblick des Lebens wert ist, festgehalten zu werden.Folgen Sie uns auf Social Media, um einen kostenlosen Gimbal zu gewinnen.Website: https://www.hohem.com/Facebook: http://www.facebook.com/HohemGlobalInstagram: http://www.instagram.com/hohemtechYouTube:http://www.youtube.com/c/HohemTechOfficial Video - https://www.youtube.com/watch?v=wsqv-k9Hvu4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpgPressekontakt:Hohem Marketing+86-755-8657-3216-8006Original-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144596/4652136