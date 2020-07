Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA - Die Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg und Hamburg, Stefan Brink und Johannes Caspar, haben vor der Nutzung in Deutschland angebotener chinesischer Bezahl-Apps gewarnt. Hintergrund ist eine Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der Inlandsgeheimdienst stellt in seinem aktuellen Jahresbericht erstmals fest, dass chinesische Geheimdienste auf die Kundendaten von Bezahlsystemen chinesischer Unternehmen zugreifen können, darunter etwa auf Alipay des chinesischen Technologiekonzerns Alibaba. (Handelsblatt S. 21)

ÜBERNAHMEN - Weltweit läuft das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen wegen der Coronakrise schlecht. Milliardenschwere Transaktionen sind selten geworden, die Investmentbanker nehmen deutlich weniger Gebühren ein. Nun droht mit der Verschärfung des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes ein weiterer Rückschlag. Weltweit werden von den Regierungen höhere Hürden aufgestellt, um die Übernahme von Technologie- und Pharmaunternehmen zu verhindern. Besondere Angst hat man dabei vor Firmenaufkäufern aus China. (Handelsblatt S. 30)

US-BANKEN - Die amerikanischen Banken bereiten sich angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie auf eine schwere Rezession mit steigenden Kreditausfällen vor. Drei der größten US-Banken, J.P. Morgan Chase, die Citigroup und Wells Fargo, haben im zweiten Quartal insgesamt 28 Milliarden Dollar für notleidende Kredite zurückgestellt - das höchste Niveau seit der Finanzkrise. Nach Einschätzung von Jamie Dimon, Vorstandschef von J.P. Morgan, haben staatliche Konjunkturprogramme und Arbeitslosenhilfe die negativen Effekte auf Unternehmen und Verbraucher zwar zunächst abgefedert. "Aber das ist keine normale Rezession", sagte Dimon bei Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. (Börsen-Zeitung S. 3)

LIEFERKETTEN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat das geplante Lieferkettengesetz zum Schutz der Menschenrechte und Umwelt in der Warenproduktion scharf kritisiert. Es sei "nicht verantwortbar", dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, "die irgendwo in ihren Lieferketten passieren", in Mithaftung genommen werden sollten, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Das Gesetz hätte Rechtsunsicherheit bei vielen Betrieben zur Folge, warnte er. (Passauer Neue Presse)

ÖLINDUSTRIE - Die Ölkonzerne, zumindest die europäischen Multis, machen jetzt ernst. In Brüssel legten die Konzerne ein Konzept vor, das praktisch die eigene Abschaffung und Wiedergeburt als Ökosprit-Hersteller zum Ziel hat. "Spätestens bis 2050 könnte jeder Liter flüssiger Kraftstoff für den Verkehr netto klimaneutral sein und so die Defossilisierung des Luft-, See- und Straßenverkehrs ermöglichen", behauptet John Cooper, Generaldirektor von FuelsEurope. Dem Verband der Raffinerie-Betreiber gehören alle europäischen Branchenriesen an, die in Personalunion auch in der Ölförderung aktiv sind. Investitionen von bis zu 650 Milliarden Euro sind geplant. (Welt S. 10)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 00:17 ET (04:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.