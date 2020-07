FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von positiven Vorgaben aus den USA dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit deutlichen Gewinn in den Handel starten. Dabei dürfte der Dax erneut das Hoch nach dem Corona-Crash anpeilen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 856 Punkte und damit 1,25 Prozent höher als zum Handelsende am Dienstag. Damit bleibt das Nach-Corona-Crash-Hoch von 12 913 Punkten Anfang Juni in Reichweite. Sollte der Anstieg über diese Marke gelingen, könnte auch schnell der Sprung über 13 000 Punkte anstehen. Charttechnisch ist aber erst einmal wichtig, dass der Dax über den Widerstand bei 12 842 Punkte steigt.



Der Aktienmarkt steht derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft und den Sorgen vor einer weiteren Zuspitzung der Corona-Krise vor allem in den USA. Ungeachtet dessen legte der US-Aktienmarkt am Dienstag dank der positiven Impulse durch Aussagen von Lael Brainard, einer Gouverneurin der US-Notenbank (Fed), mehr als zwei Prozent zu. Sie sagte, die Fed sollte für einen anhaltenden Zeitraum in großem Umfang Vermögenswerte aufkaufen, um die Wirtschaft in einem von der Viruskrise verursachten "dichtem Nebel der Unsicherheit" wieder anzukurbeln.



Untermauert werden die Konjunkturhoffnungen zudem weiterhin von relativ robusten Unternehmenszahlen. So hatte am Mittwochnachmittag mit HeidelbergCement ein weiterer Dax-Wert Eckdaten für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei positiv überrascht. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten bereits Beiersdorf , BASF , Covestro , die Deutsche Post und SAP erste Zahlen für die vergangenen drei Monate vorgelegt.



Dabei war bei allen Unternehmen die Corona-Pandemie deutlich zu spüren, aber eben nicht so schlimm wie von den meisten Experten befürchtet. Ähnlich fielen die Ergebnisse der beiden US-Großbanken JPMorgan und Citigroup aus, die am Dienstag die US-Berichtssaison einläuteten. In Europa legte am Mittwochmorgen das EuroStoxx-50-Schwergewicht ASML die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vor. Diese fielen auf den ersten Blick gemischt aus.



In Deutschland stehen keine Unternehmenszahlen auf der Agenda - allerdings hatte es die vergangenen Tage immer wieder die überraschende Bekanntgabe von Eckdaten gegeben. Konjunkturseitig dürfte im Handelsverlauf vor allem die Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten interessant sein. Zudem werden am Nachmittag die Zahlen der US-Investmentbank Goldman Sachs erwartet./zb/jha/

