Der russische Erdgasriese Gazprom hat gestern einen Verlust für das erste Quartal 2020 vermeldet. So sorgten der milde Winter in Europa sowie die stark gesunkenen Energiepreise für einen Fehlbetrag von 1,6 Milliarden Dollar. Heute knickt die Aktie des Weltmarktführers deutlich ein. Doch Anleger sollten Ruhe bewahren.Denn der heutige Kursrückgang liegt nahezu ausschließlich an dem Dividendenabschlag von umgerechnet 0,38 Euro je Aktie. Alle Anleger, die zum Ende des gestrigen Handelstages die Gazprom-Papiere ...

