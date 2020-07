PEKING (Dow Jones)-- Die People's Bank of China (PBoC) hat dem chinesischen Bankensystem im Rahmen ihrer mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) 400 Milliarden Yuan (rund 57,08 Milliarden US-Dollar) an Liquidität zugeführt, und damit die Kreditvergabe an Banken verlängert.

Der MLF-Zinssatz wurde von der chinesischen Notenbank unverändert bei 2,95 Prozent belassen. Die Kreditfaziliät hat eine Laufzeit von einem Jahr.

July 15, 2020 01:10 ET (05:10 GMT)

