Die Kurse von Drägerwerk zogen am Dienstag um mehr als 5 Prozent an. Hintergrund waren erste Einblicke in das Zahlenwerk zum zweiten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen beim Auftragseingang. Hier konnte zum Vorjahr ein währungsbereinigtes Plus von 36,3 Prozent gemeldet werden und ein Umsatzanstieg von 26,5 Prozent. Dieser liegt nun ...

