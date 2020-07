The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS2141585583 OESTERREICH 20/20 ZO BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HV5LYT1 UC-HVB CRLNFI 20ARRB BD02 BON EUR NCA XFRA US256882AD30 DOLPHIN SUB.II 12/21 BD02 BON USD NCA B6FD XFRA XS0526612188 BQUE F.C.MTL 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0953958641 SPP INFRA.FIN. 13/20 BD02 BON EUR NCA GCWD XFRA XS0954025267 GE CAP.EURO.FUND.13/20MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1245244402 OI BRASIL H.CO.15/21REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1257166956 REDITUM 15/20 BD02 BON EUR NCA S2IA XFRA XS1515223516 SIRIUS MIN.FIN. 16/23 CV BD02 BON USD NCA XFRA XS1641442246 BRIGHT FOOD SG H. 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HV5LY57 UC-HVB BONITAET 20 ARRC BD03 BON EUR NCA XFRA DE000HV5LYW5 UC-HVB CRLNFL 20 GLENCORE BD03 BON EUR NCA XFRA US06675GAK13 BQUE F.C.MTL 17/20 REGS BD03 BON USD NCA XFRA XS1644428614 CNAC (HK) FIN. 17/20 BD03 BON USD NCA XFRA XS1648241872 BANK OF MONTREAL 17/20MTN BD03 BON GBP NCA EZTI XFRA DE0008478181 ODDO BHF ALGO EUR.CRW-EUR FD00 EQU EUR NCA J7M1 XFRA IE0000712996 PGIF-EUR.EQ. A DL INC FD00 EQU EUR NCA SKZQ XFRA IE0031385887 MGIS-MER.NO.AM.EQ. ADLA FD00 EQU EUR NCA C4YA XFRA LI0016742681 CRATON CAP.-PREC.METAL A FD00 EQU EUR NCA ABDF XFRA LU0011963831 ASSCVI-NA.EQ.FD AADL FD00 EQU EUR NCA GANQ XFRA LU0236501697 AF-AF.SBI.FM.IND.EQ. ADLC FD00 EQU EUR NCA AN0D XFRA LU1670627253 M+G(L)I1-NADV EOAA FD00 EQU EUR N