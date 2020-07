The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DD5ASM7 DZ BANK CLN E.9952 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VE9 LB.HESS.THR.CARRARA07J/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VF6 LB.HESS.THR.CARRARA07K/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VL4 LB.HESS.THR.CA.TIL.07A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Z68 LB.HESS.-THR. OPF 20/60 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13P51 LBBW STUFENZINS 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13P69 LBBW STUFENZINS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3BN2 NORDLB 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP1197 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VAR BD02 BON EUR NCA XFRA US35671DCG88 FREEP.-MCMO. 20/28 BD02 BON USD NCA XFRA US35671DCH61 FREEP.-MCMO. 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA XS2200501653 OUTOKUMPU 20/25 CV BD02 BON EUR NCA XFRA XS2205083749 AVANTOR FDG 20/28 REGS BD02 BON EUR NCA 4QS XFRA CA38149V1031 GOLDHAVEN RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR NCA SFQ XFRA DE000SAFH001 SAF HOLLAND SE INH EO 1 EQ00 EQU EUR YCA H412 XFRA IE00BKY40J65 HSBC-US SUST.E. DLA EQ00 EQU EUR YCA XU8Z XFRA IE00BKY55S33 HSBC-JAP.SUS.E. DLA EQ00 EQU EUR YCA H413 XFRA IE00BKY55W78 HSBC-EUROP.S.E. EOA EQ00 EQU EUR YCA 5DG XFRA KYG674111011 OCUMENSION THER.DL-,00001 EQ00 EQU EUR NCA UT1 XFRA US0048161048 ACME UTD CORP. DL 2,50 EQ00 EQU EUR NCA XHC XFRA US4269271098 HERITAGE COMMERCE EQ00 EQU EUR NCA SZU1 XFRA US8646801030 SUEDZUCKER UNSP.ADR 1/2 EQ00 EQU EUR NCA US6 XFRA US9138371003 UNIV. STAINLESS+AL.DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 8PSE XFRA XS2183935274 INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU EQ01 EQU EUR Y