FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.029 EUR

