FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.029 EUR
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