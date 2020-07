FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3PP1 XFRA CA70538Q1063 PEEKS SOCIAL LTD

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST

18B XFRA FR0011592104 BLUE SOLUTIONS

