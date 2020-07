Kräftig nach oben ging es am Dienstagabend für Drägerwerk. Der Medizintechnik-Konzern hat aufgrund eines coronabedingt glänzend verlaufenen zweiten Quartals seine Jahresprognose erhöht.Der Umsatz dürfte nunmehr um Vergleich zum Vorjahr um 14 bis 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Lübeck mit. Die EBIT-Marge soll zwischen 7 und 11 Prozent liegen. Im zweiten Quartal sprang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...