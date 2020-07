HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxenversender habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum und die Profitabilität überraschten ihn weiterhin positiv. Der Ausblick reflektiere aber weiter nur eine deutliche Normalisierung im zweiten Halbjahr./tih/zb



ISIN: DE000A161408

