FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Mittwoch im Verlauf knapp im Minus. Damit gibt er allerdings nur einen Teil der am Vortag gesehenen Gewinne wieder ab. Die Möglichkeit, dass bereits bald ein Impfstoff zur Bekämpfung des Covid-19 vorliegen könnte, lässt die Anleger ins Risiko gehen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 10 Ticks auf 176,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,11 Prozent und das Tagestief bei 175,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.748 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -2 Ticks auf 134,67 Prozent.

Für die Marktstrategen der DZ Bank pendelt der Bund-Future aktuell innerhalb der am Montag markierten Hochs und Tiefs, was in einen klassischen Inside-Day mündete. Dieser indiziert eine gewisse Richtungslosigkeit, die auch von zahlreichen anderen charttechnischen Indikatoren bestätigt werde. Entsprechend bestehe aktuell wenig Notwendigkeit, Positionen einzugehen. Das Marktgeschehen kann also von der Seitenauslinie betrachtet werden.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 02:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.