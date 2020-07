Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoJ senkt Wachstumsprognosen - Einlagensatz unveränderti

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Mittwoch ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum des Landes aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gesenkt, ihre Geldpolitik jedoch unverändert beibehalten. Die Währungshüter erwarten, dass die japanische Wirtschaft in dem im März 2021 endenden Fiskaljahr zwischen 4,5 und 5,7 Prozent schrumpfen wird. In dem vorangegangenen Bericht vor drei Monaten hatte die BOJ noch einen Rückgang zwischen 3 und 5 Prozent prognostiziert.

PBoC pumpt 400 Mrd Yuan in das Bankensystem

Die People's Bank of China (PBoC) hat dem chinesischen Bankensystem im Rahmen ihrer mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) 400 Milliarden Yuan (rund 57,08 Milliarden US-Dollar) an Liquidität zugeführt, und damit die Kreditvergabe an Banken verlängert. Der MLF-Zinssatz wurde von der chinesischen Notenbank unverändert bei 2,95 Prozent belassen. Die Kreditfaziliät hat eine Laufzeit von einem Jahr.

Brainard sieht US-Wirtschaft unverändert vor erheblichen Risiken

Die US-Wirtschaft ist nach Aussage von Fed-Gouverneurin Lael Brainard nach wie vor erheblichen Risiken wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. Die breite Erholung der vergangenen Monate sei weitgehend auf "schnelle und umfangreiche fiskalische Unterstützung" zurückzuführen, wie etwa die einmaligen Hilfszahlungen und Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die in den kommenden Wochen auslaufen würden, erklärte die Fed-Gouverneurin bei einem Webinar der National Association for Business Economics (NABE). "Die fiskalische Unterstützung wird lebenswichtig bleiben", sagte sie.

API-Daten zeigen deutlichen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um deutliche 8,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 2,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,6 Millionen Barrel nach minus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

Britischer Inflationsdruck etwas höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Großbritannien ist im Juni etwas höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 0,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang von 0,1 Prozent und 0,4 Prozent Jahresteuerung prognostiziert. Die Kernteuerung ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise lag bei 1,4 Prozent, erwartet worden waren 1,1 Prozent.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland steigt

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland steigt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurde im Mai der Bau von 32.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,9 Prozent mehr als im Mai 2019. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden rund 28.100 Wohnungen genehmigt. Das waren 7,3 Prozent oder 1.900 mehr als im Vorjahresmonat.

Merkel fährt mit "Vorrat an Kompromissbereitschaft" zum EU-Gipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Forderung bekräftigt, möglichst schnell eine Einigung auf den geplanten EU-Wiederaufbaufonds und die mittelfristige Haushaltsplanung zu schaffen. Deutschland werde "mit einem gewissen Vorrat an Kompromissbereitschaft nach Brüssel fahren", kündigte Merkel vor einem Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez in Berlin mit Blick auf den am Freitag und Samstag in der belgischen Hauptstadt geplanten EU-Sondergipfel an.

DIHK kritisiert geplantes Lieferkettengesetz scharf

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat das geplante Lieferkettengesetz zum Schutz der Menschenrechte und Umwelt in der Warenproduktion scharf kritisiert. Es sei "nicht verantwortbar", dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, "die irgendwo in ihren Lieferketten passieren", in Mithaftung genommen werden sollten, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks der Passauer Neuen Presse. Das Gesetz hätte Rechtsunsicherheit bei vielen Betrieben zur Folge, warnte er.

Trump unterzeichnet Sanktionsgesetz gegen China wegen Hongkong

US-Präsident Donald Trump hat ein Sanktionsgesetz gegen China wegen der Hongkong-Krise unterzeichnet und das Ende von Handelsprivilegien für die Sonderverwaltungszone angekündigt. Die Führung in Peking habe den Menschen in Hongkong "ihre Freiheit weggenommen", begründete Trump die Maßnahmen. China kündigte Vergeltungsmaßnahmen an.

Trump sucht Polizeigewalt gegen Schwarze zu relativieren

US-Präsident Donald Trump hat die Fälle von tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner zu relativieren versucht. Diese Fälle seien "schrecklich", doch stürben "mehr Weiße" als Schwarze durch Polizeigewalt, sagte Trump am Dienstag dem Fernsehsender CBS News. Näher äußerte er sich nicht dazu.

US-Regierung zieht angedrohten Visa-Entzug für ausländische Studenten zurück

Die US-Regierung will nun doch keine ausländischen Studenten ausweisen, die wegen der Corona-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Die Regierung zog ihre Pläne für eine Aberkennung von Studentenvisa zurück, wie die Bundesrichterin Allison Burroughs am Dienstag in Boston mitteilte. Gegen das umstrittene Vorhaben der Regierung von Präsident Donald Trump waren mehrere Universitäten und Bundesstaaten vor Gericht gezogen.

Biden kündigt 2-Billionen-Dollar-Programm für Klimaschutz an

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will mit einem Mammutprogramm den Klimawandel bekämpfen. Im Falle seines Wahlsieges wolle er innerhalb von vier Jahren insgesamt 2 Billionen Dollar für die klimafreundliche Umgestaltung der US-Energieversorgung ausgeben, kündigte der frühere Vizepräsident am Dienstag an. Durch das Programm solle der Weg dafür geebnet werden, dass der US-Energiesektor bis zum Jahr 2035 keine Kohlendioxid-Belastung des Klimas mehr verursache.

Linnemann warnt Union vor Kanzlerdebatte zur Unzeit

Nach dem gemeinsamen Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Herrenchiemsee hat Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) die Union vor einer verfrühten Debatte um die Kanzlerkandidatur gewarnt. Söder genieße "höchstes Vertrauen, weil er ein Mann der klaren Worte ist und gleichzeitig als Ministerpräsident Verantwortung in schwierigen Zeiten übernimmt", sagte Linnemann der Funke-Mediengruppe.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 199.726 angegeben - ein Plus von 351 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 200.456 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9071 Todesfälle und damit drei mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.078 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 186.000.

Haseloff sieht bei Ausreisesperre für Corona-Kreise "dringenden Gesprächsbedarf"

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich gegen allgemeine Ausreisebeschränkungen für die Bewohner von Kreisen mit akuten Corona-Ausbrüchen gewandt. Im ZDF-Morgenmagazin forderte Haseloff am Mittwoch "differenzierte Lösungen, weil jeder Hotspot, jede Infektion verläuft anders". Schutzmaßnahmen müssten praktikabel und "kontrollfähig" sein. "Deswegen ist da auch noch dringender Gesprächsbedarf", fügte der CDU-Politiker hinzu.

Erneut Ausschreitungen bei regierungskritischen Protesten in Bulgarien

Bei den Protesten gegen die Regierung in Bulgarien ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden am Dienstag in der Hauptstadt Sofia zwei Polizisten und ein Demonstrant verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sechs Menschen wurden festgenommen.

Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Luxemburg aus

Wegen einer erhöhten Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen in Luxemburg hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für das Nachbarland ausgesprochen. "Vor nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen nach Luxemburg wird derzeit gewarnt", erklärte das Ministerium am Dienstag. In dem Land sei die Zahl der Neuinfektionen von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden.

+++ Konjunkturdaten +++

INDONESIEN

Exporte Juni 12,03 Mrd USD

Importe Juni 10,76 Mrd USD

Handelsbilanz Juni Überschuss 1,27 Mrd USD (PROG Überschuss 1,55 Mrd USD)

