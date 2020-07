Manche Trends brauchen Jahre, gar Jahrzehnte, um sich durchzusetzen. Diesen Monat ist es 25 Jahre her, dass Amazon sein erstes Buch in seinem Onlineshop verkaufte. Und doch hat der Trend des E-Commerce gerade erst begonnen. Onlinekäufe in den USA machen immer noch weniger als 12 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Aber hier ist die Sache: Investoren, die zu fast jedem Zeitpunkt seit dem Börsengang von Amazon im Mai 1997 Aktien gekauft (und gehalten) haben, haben damit überaus gut abgeschnitten. ...

