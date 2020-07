EURUSD nimmt Kurs auf die Marke von 1,15 USD. GOLD testet in der Korrektur einen kleinen Support und NZDCAD schwächelt am Widerstand. EURUSD nimmt Kurs auf 1,15 USD Tickmill-Analyse: EURUSD am Trendhoch EURUSD konnte den Test des Widerstands um 1,13500 USD vom Montag am gestrigen Dienstag bestätigen. Notierungen über 1,13500 USD erhöhen aus technischen Gründen nun die Wahrscheinlichkeit weiterer Zuwächse und ebnen den Weg zum Trendhoch bei 1,14220 ...

