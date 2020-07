Genua, Italien (ots/PRNewswire) - Vom 15. bis 19. Juli wird Esaote an der virtuellen Expo mit einem Stand teilnehmen, an dem Besucher die neuesten Technologien kennenlernen können, die sich dem Ultraschall, dediziertem MRI und der Informatik im Gesundheitswesen widmen.Das italienische Unternehmen Esaote, ein international führendes Unternehmen bei der Herstellung diagnostischer Bildgebungssysteme, wird am ECR 2020 - Online Summer Edition teilnehmen, der virtuellen Ausgabe des europäischen Kongresses zur Radiologie, die zwischen dem 15. und 19. Juli 2020 auf https://www.myesr.org/congress stattfindet.Für diese Ausgabe wird ECR, eine der wichtigsten Veranstaltungen auf dem Kalender dieses Sektors, mit virtuellen Ständen und einem online stattfindenden Symposiumprogramm ein völlig neues Format annehmen, um die Sicherheit der Aussteller und Gäste zu gewährleisten.Esaote wird einen virtuellen Stand aufhttps://ecr2020.expo-ip.com/stand/1255 besetzen, in dem es die neuesten Technologien vorstellen wird, die sich dem Ultraschall, dediziertem MRI und der Informatik im Gesundheitswesen widmen. Drei verschiedene "Räume" werden Besucher dazu einladen, die Systeme kennenzulernen und die Nutzung der Geräte anhand von Dokumenten, Videos, Broschüren und klinischen Fällen zu erkunden."Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Innovation sind zweifellos wesentliche Merkmale von Esaote. Sie haben seit jeher seine Philosophie und Forschung geprägt und waren Teil seines More-in-Less-Ansatzes" - erklärte Franco Fontana, CEO von Esaote. "Wir leben in Zeiten großer Veränderungen, neuer Systeme und neuer Technologien. Unsere Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe des ECR ist ein Schritt in diese Richtung: Esaote ist und wird auch weiterhin präsent sein, was zeigt, dass es auch in der Lage ist, in Zeiten der Veränderung eine Führungsrolle anzunehmen."Zu den Höhepunkten des Stands gehört das dedizierte MRT-System O-scan Elite für die Extremitätendiagnostik mit der sogenannten AgilExam-Technologie, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Anatomie des Patienten erkennt und automatisch die richtigen Einstellungen für die MRT-Untersuchungen gemäß dem gewählten Protokoll vorschlägt. Diese Innovation, die für die Bildgebung von Knien, Knöcheln und Handgelenken verwendet werden kann, vereinfacht die Arbeitsabläufe, indem sie die Dauer des Scannens verkürzt und die Einheitlichkeit in Bezug auf Wiederholbarkeit und Bildqualität verbessert.Esaote wird außerdem seinen Ultraschall-Scanner MyLab9 vorstellen, der mit der innovativen BreastNav-Software und ihrem modelladaptiven Algorithmus ausgestattet ist, der Ärzten dabei hilft, ein 3-D-Modell der Brust zu erstellen und Läsionen zu lokalisieren, um die Prüfungen einfacher und weniger bedienerabhängig zu machen und die Nachsorge der Patientinnen zu erleichtern. Darüber hinaus wird auch der virtuelle Navigator am virtuellen Stand von Esaote vorgestellt, eine Technologie, die einen multimodalen Ansatz (Röntgen, CT/PET-CT, MRT usw.) und eine Fusionsbildgebung in Echtzeit bei verschiedenen klinischen Anwendungen zur Unterstützung von Diagnoseverfahren und Patientenbehandlungen ermöglicht.Für den Sektor Informatik im Gesundheitswesen wird Esaote die neuartigen Funktionen des von Ebit entwickelten Systems Suitestensa vorstellen, des Pionierprodukts der Unternehmensgruppe im medizinischen IT-Sektor: "Analytics", die Software zur Überwachung und Verwaltung von Arbeitsabläufen in Echtzeit, selbst bei großen Datenmengen, mit einem einzigen Klick; eine komplette Plattform für das Brustmanagement, vom Screening auf der ersten Ebene bis hin zu Rückfragen und Folgemaßnahmen; eine neue Plattform und Cloud-Lösungen zum Ablesen aus der Ferne und einen schnellen und einfachen webbasierten Zugriff, die in einer Reihe von Einstellungen verwendet werden können (neurochirurgische Fern-Beratung, Herz-Kreislauf-Notfälle, Schlaganfallmanagement), und schließlich wiederum dank der Nutzung künstlicher Intelligenz, Tools, die Berichte mit strukturierten quantitativen Daten verbessern, um die Arbeitsabläufe bei der Berichterstattung zu optimieren und Entscheidungprozesse zu unterstützen.Diese Technologien stellen einen spürbaren Wert für die tägliche klinische Praxis und das Patientenmanagement dar und haben Esaote bereits ermöglicht, seine klinischen Partnerschaften auf internationaler Ebene von Europa nach Asien sowie nach Nord- und Südamerika zu erweitern, was eine klare Anerkennung seiner fortlaufenden Investitionen in innovative diagnostische Bildgebungslösungen darstellt.Sie werden den virtuellen Stand von Esaote besuchen können, indem Sie sich kostenlos unter https://ecr2020.expo-ip.com/stand/1255 registrieren.EsaoteDie Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der biomedizinischen Gerätesysteme und ist auf Ultraschall-, dedizierte MRT- und diagnostische Prozessmanagementsoftware spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 1.150 Mitarbeiter. Esaote hat seinen Hauptsitz in Genua und verfügt über Produktions- und Forschungsstandorte in Italien und den Niederlanden. Esaote ist in 80 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen zu Esaote und seinen Produkten finden Sie auf www.esaote.com (http://www.esaote.com/)