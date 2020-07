In der Reihe "Was macht eigentlich … ?" stellen wir regelmäßig einen digitalen Beruf vor und erklären, was zu seinen Aufgaben gehört und was er mitbringen sollte. Dieses mal geht um den Beruf Content-Manager. Mehr als ein Online-Redakteur Wie viele neuere digitale Berufe grenzt sich der Content-Manager nicht ganz klar von seinen verwandten Berufen ab. In einigen Unternehmen wird er zum Beispiel gleichgesetzt mit dem Online-Redakteur. Dabei hat der Content-Manager eine eher übergeordnete Rolle und ist mehr für die Strategie und Planung von Content verantwortlich, als nur für die Erstellung. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...