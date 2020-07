FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer hat FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg den Rücken gestärkt. "Ich schätze Linda Teuteberg sehr und ich freue mich auf den gemeinsamen Wahlkampf mit ihr in Baden-Württemberg und dann auch auf Bundesebene", sagte Theurer in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.



Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Teuteberg könnte als Generalsekretärin abgelöst werden. Theurer sagte, sie habe eine starke Persönlichkeit und habe eine starke Position im Team. "Das ganze Präsidium ist gewählt, es steht auch keine Neuwahl derzeit an", so Theurer.

