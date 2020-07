NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Microsoft vor Zahlen von 200 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es gebe Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose vor den nächsten Quartalszahlen des US-Softwarekonzerns. Zentral sei der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 2020/21. Zweistelliges prozentuales Wachstum sollte erreichbar sein./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 22:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 22:02 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



US5949181045

MICROSOFT-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de