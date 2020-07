Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, das seinen Kunden hilft, schnellere Geschäftsresultate zu erzielen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal bekannt, das zum 30. Juni 2020 endete. Diese Zahlen wurden vom Vorstand genehmigt."Wir haben das Quartal mit einem gesunden Auftragsbestand von 391 Mio.US-Dollar abgeschlossen, trotz weltweit schwieriger Marktbedingungen aufgrundder Covid-19-Pandemie. Unser unbeirrbarer Fokus auf operative Effizienz hatuns geholfen, ein gesundes EBITDA von 18,2 % zu erzielen", sagte DebashisChatterjee, CEO und Geschäftsführer von Mindtree. "Mit unseremkundenorientierten Ansatz, unseren zukunftsfähigen Talenten und dem Anstiegder digitalen Nachfrage sind wir zuversichtlich, unsere Marktposition zustärken und auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein profitables Wachstumzu erzielen."Die wichtigsten Finanzkennzahlen:Quartalsabschluss zum 30. Juni 2020- In USD: - Umsatz von $ 253,2 Mio. (Rückgang um 9,0 % im Vergleich zum Vorquartal / 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr)- Nettogewinn von $ 28,3 Mio. (Wachstum um 0,1 % im Vergleich zum Vorquartal / 111,7 % im Vergleich zum Vorjahr) - In INR: - Umsatz von INR 19.088 Mio. (Rückgang um 6,9 % im Vergleich zum Vorquartal / Wachstum um 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr)- Nettogewinn von INR 2.130 Mio. (Wachstum um 3,3 % im Vergleich zum Vorquartal / 129,8 % im Vergleich zum Vorjahr) Weitere wichtige Kennzahlen:- Kunden: - 292 aktive Kunden zum 30. Juni 2020- 6 neue Kunden im Laufe des Quartals hinzugewonnen - Mitarbeiter: - 21.955 Mindtree Minds zum 30. Juni 2020- Die Fluktuation nach 12 Monaten beträgt 16,6 % - Q1-Transaktion findet Zustimmung von führenden globalen Kunden: Neue Kunden:- Für einen führenden Hersteller von Außenanlagenpflege- und Gartengeräten hat Mindtree den Zuschlag für ein Programm erhalten, das die E-Commerce-Entwicklung neu definieren soll. Dies erfolgt mithilfe eines Direktvertriebskanals über die Salesforce-Commerce-Cloud und ein neues Content-Management-System, wodurch eine neue Einnahmequelle für das Kundenunternehmen erschlossen wird- Mindtree wurde als strategischer Partner für die Implementierung von Salesforce-basierten digitalen Lösungen und die Einführung von ServiceNow für ein Vorreiterunternehmen im Bereich Tele-Zahnmedizin im Einzelhandel mit Sitz in Nordamerika ausgewählt- Für einen weltweit führenden Anbieter von Reisetechnologie wurde Mindtree als strategischer Implementierungspartner ausgewählt, um die Cloud-Transformation und Modernisierung zu beschleunigen und einen neuen Reisemarktplatz zu schaffen, der wichtige Produkte und Systeme über das gesamte Portfolio des Kunden hinweg umfasst- Mindtree wurde für Entwicklungs- und Testdienstleistungen für ein weltweit führendes Produktions- und Vertriebsunternehmen im Gesundheitswesen mit Sitz in Nordamerika ausgewählt Bestehende Kunden:- Mindtree hat einen mehrjährigen Auftrag über globale Infrastrukturdienste für ein führendes multinationales Unternehmen im Bereich Reise- und Meeting-Management erhalten. Der Auftrag umfasst die Bereitstellung von Infrastrukturmanagement-, Verwaltungs-, Überwachungs- und Support-Leistungen rund um die Uhr per Fernzugriff für Rechenzentren im gesamten Unternehmen Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 290 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com (http://www.mindtree.com/) oder folgen Sie uns @Mindtree_LtdSafe HarbourBestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die unsere zukünftigen Wachstumsaussichten betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, welche dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Bedingungen könnten die Technologieausgaben von Kunden senken, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, die Kaufentscheidungen potenzieller Kunden verzögern und unsere Fähigkeit zur Erbringung von Beratungsleistungen vor Ort beeinträchtigen. All dies könnte sich negativ auf unsere zukünftigen Einnahmen, unsere Gewinnspanne und unsere finanzielle Gesamtleistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann auch durch eine Reihe von externen Faktoren in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die sich unserer Kontrolle entziehen. Wir sind nicht verpflichtet, die jeweils von uns oder in unserem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:INDIENTanuja SinghMindtreeCommunications+91 9741000266Tanuja.Singh@mindtree.com USAErik ArvidsonMatter+1 978 518 4542earvidson@matternow.com EUROPAEdward StevensonHotwire+44 (0) 783 459 7877Edward.Stevenson@hotwireglobal.com Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;CIN: L72200KA1999PLC025564; Tel.: + 91 80 6706 4000; Fax: +91 80 6706 4100;E-Mail: info@mindtree.com/investors@mindtree.com; Website:http://www.mindtree.com/ Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115153/4652245