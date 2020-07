Croma launcht medizinische Hautpflege mit hohem Anteil an Hyaluronsäure

Croma-Pharma (Croma) ist bemüht, sein Produktportfolio stetig zu erweitern, um seinen Kunden neue und zusätzliche Behandlungsformen anzubieten. Mit pure HA hat Croma, als der Experte in der Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzeneine hochkonzentrierte flüssige Hautmaske mit einem Hyaluronsäureanteil von 1,8% entwickelt. Der hohe Anteil an Hyaluronsäure wird durch eine minimalistische Formel unterstützt und wirkt auf der Haut glättend, feuchtigkeitsspendend sowie revitalisierend und fördert gleichzeitig ihre natürliche Feuchtigkeit.

pure HA Fiole (Photo: Business Wire)

"Mit pure HA verfügen wir nun über ein Hautpflegeprodukt auf Hyaluronsäure-Basis, das dem hohen Standard unserer Medizinprodukte entspricht, unser bestehendes Portfolio perfekt ergänzt, sowie Croma's Anspruch als Experte für Hyaluronsäure nochmals unterstreicht", bemerkte Andreas Prinz, Geschäftsführer.

Mit pure HA bietet Croma einen neuartigen pharmazeutischen Ansatz für die Hautpflege zu Hause. Die flüssige Hautmaske enthält ausschließlich Inhaltsstoffe aus pharmazeutischer Herstellung, die üblicherweise nur für Produkte verwendet werden, die bei medizinischen oder ästhetischen Behandlungen in Arztpraxen zur Anwendung kommen. Mit einer seidigen und leichten Textur, die für alle Hauttypen geeignet ist, bewirkt pure HA, dass sich die Haut weich und gepflegt anfühlt. pure HA wird unter den höchsten Hygiene- und Qualitätsstandards in Österreich produziert und in einem sterilen und hochqualitativen Glasbehälter ausgeliefert.

Über Hyaluronsäure

Laut Studien ist Hyaluronsäure heutzutage einer der wesentlichsten Inhaltsstoffe in der Hautpflege. Hyaluronsäure revitalisiert die Haut und stärkt gleichzeitig deren natürlichen Feuchtigkeitsgehalt. Sie optimiert die Hautelastizität, polstert die Haut auf und verbessert so das Erscheinungsbild bei feinen Linien und Falten.

Über Croma

Die Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Vertriebsgesellschaften und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Markenprodukten auf die minimalinvasive ästhetische Medizin. Neben einem breiten Angebot an HA-Fillern aus der eigenen Produktionsstätte in Leobendorf vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Liftingfäden, ein Platelet Rich Plasma-System (PRP) sowie innovative Hautpflegeprodukte.

Contacts:

CROMA-PHARMA GmbH

Stefanie Höhn

Global Director Communications

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

Tel.: +43 676 846868 190

Mail: stefanie.hoehn@croma.at

Web: www.croma.at