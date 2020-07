DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

(Technische Wiederholung)

TAGESTHEMA

Das US-Biotech-Unternehmen Moderna will schon in knapp zwei Wochen mit der letzten Phase seiner klinischen Tests für einen möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus beginnen. Am 27. Juli sollen diese Tests mit 30.000 Teilnehmern in den USA starten, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Die Forschungen von Moderna zu dem Impfstoff sollen den Angaben zufolge aber noch bis Ende Oktober 2022 dauern. Kurz vor Ankündigung der dritten Testphase bei Moderna waren ermutigende Ergebnisse aus den vorherigen Tests veröffentlicht worden. Wie die Fachzeitschrift New England Journal of Medicine berichtete, hatten alle 45 Teilnehmer der ersten Testphase bei Moderna Antikörper gegen den Erreger entwickelt. Bei mehr als der Hälfte der damaligen Teilnehmer zeigte das Mittel demnach zwar Nebenwirkungen. Jedoch seien diese nur leicht oder moderat gewesen. Zu den Nebenwirkungen gehörten der Zeitschrift zufolge Müdigkeit, Schüttelfrost und Kopfschmerzen.

In der dritten und letzten Phase der klinischen Tests bei Moderna soll nach Angaben der Firma die Hälfte der Teilnehmer den potenziellen Impfstoff verabreicht bekommen, die andere Hälfte ein Placebo. Festgestellt werden solle, ob das Mittel sicher ist und eine Infektion tatsächlich verhindern oder zumindest einen schweren Krankheitsverlauf bei Infektion mit dem Coronavirus verhindern kann.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:30 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Zwischenbericht 1Q

11:00 EU/EuG, Urteil zu staatlichen Beihilfen Irlands für Apple

11:30 DE/Deutsche Bahn AG, PG (virtuell) zu "DB baut ICE-Flotte aus",

u.a. mit Bahn-Vorstand Lutz und Bundesverkehrsminister Scheuer

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q

-DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Continental: 3,00 EUR Cropenergies: 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj - US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +15,0 zuvor: -0,2 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,0%gg Vm zuvor: +1,0%gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 67,5% zuvor: 64,8% 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 11:00 GB/Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2023 im Volumen von 3,25 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 5,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion neuer in Euro denominierter, 0,0-prozentiger Anleihen im Volumen von max. 300 Mio EUR 12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 1,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.822,50 0,55 S&P-500-Indikation 3.217,50 0,74 Nasdaq-100-Indikation 10.683,00 0,27 Nikkei-225 22.870,66 1,26 Schanghai-Composite 3.367,21 -1,39 +/- Ticks Bund -Future 176,09 -6 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.697,36 -0,80 DAX-Future 12.752,50 1,65 XDAX 12.768,75 1,66 MDAX 26.689,70 -1,09 TecDAX 3.026,30 -2,32 EuroStoxx50 3.321,39 -0,85 Stoxx50 3.037,23 -0,73 Dow-Jones 26.642,59 2,13 S&P-500-Index 3.197,52 1,34 Nasdaq-Comp. 10.488,58 0,94 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,15% +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach dem Rücksetzer vom Vortag zeichnet sich am Mittwoch eine sehr feste Eröffnung an Europas Börsen ab. Die Anleger setzen auf weitere geld- und fiskalpolitische Impulse, die die Nachrichten um das in den USA grassierende Covid-19-Virus in den Hintergrund schieben. So macht Fed-Gouverneurin Lael Brainard zwar nach wie vor erhebliche Risiken wegen der Coronavirus-Pandemie für die Konjunktur aus. Sie versprach aber ausgedehnte und nachhaltige Käufe von Wertpapieren durch die Notenbank, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und mit Blick auf den EU-Gipfel hoffen die Anleger auf eine Annäherung beim geplanten EU-Rettungsfonds über 750 Milliarden Euro. Etwas stützend an Wall Street wirkte auch der geplante Beginn einer großangelegten Phase-3-Studie für einen Impfstoff gegen den Coronavirus durch Moderna. Neben dem OPEC+-Treffen dürfte die Fortsetzung der Berichtssaison in den USA Akzente an den Börsen setzen. Am Nachmittag legt Goldman Sache Zahlen vor. Mit Blick auf das Treffen der erdölproduzierenden Länder gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die erhöhten Kürzungen nicht verlängert werden. Das könnte den Ölpreis stützen.

RÜCKBLICK: Leichter - "Es setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass die Kurse zu weit gelaufen sind. Aktien stehen jetzt auf der Verkaufsliste, Gewinne werden mitgenommen", hieß es bei QC Partners. Übergeordnet bestimmt die Corona-Pandemie das Geschehen. Hier belastet unter anderem, dass in Kalifornien die erneute Schließung aller Restaurants, Kinos, Bars und Museen angeordnet wurde. Aber auch in Europa läuft es noch nicht rund. So deuten die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone auf eine langsame Erholung der Konjunktur hin. Der Sektor der europäischen Telekomwerte legte gegen den Trend um 0,9 Prozent zu. Für die Aktien der großen britischen Telekom-Anbieter ging es nach oben, so legte die Aktie der BT Group um 4,1 Prozent zu, Vodafone gewannen 1,7 Prozent. Den Auslöser lieferte die plötzliche Kehrtwende in der Politik. So beschloss die britische Regierung überraschend, dass es Telekom-Netzanbietern künftig untersagt ist, neue Technologie von Huawei zu installieren. Überdies müssten bereits installierte Huawei-Geräte zum Betrieb des neuen 5G-Mobilfunknetzes bis spätestens 2027 entfernt werden.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Heidelbergcement hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. De Aktie schloss 3,1 Prozent höher. Hellofresh hat im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem EBITDA laut Berenberg deutlich übertroffen. Nach einem guten Lauf in der Aktie wurden Gewinne mitgenommen, sie verlor 1,7 Prozent. Daneben legte Gerresheimer solide Zahlen vor. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Die Aktien der Brockhaus Capital Management AG (BCM) lieferten bei ihrem Börsendebüt einen Zeichnungsgewinn. Die Aktie schloss bei 34 Euro, dieer Emissionspreis lag bei 32 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich das Interesse auf Drägerwerk konzentriert. Der Medizintechnikkonzern hat im zweiten Quartal angesichts der starken Zunahme der Bestellungen im Zuge der Corona-Pandemie erheblich besser abgeschnitten als im Vorjahr. Während die Vorzüge 7,3 Prozent höher gestellt wurden, waren es bei den Stämmen sogar 10,3 Prozent. Zooplus wurden indes 7 Prozent fester getaxt. Der Onlinehändler für Haustierbedarf hat sich in den ersten sechs Monaten besser geschlagen als erwartet und wird für ihr Geschäftsjahr 2020 abermals optimistischer. Nach einer Zulassung in den USA für den Lizenzpartner Janssen wurden Morphosys 4,5 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Etwas gestützt wurde der Markt im späten Geschäft durch Fed-Gouverneurin Lael Brainard. Sie versprach ausgedehnte und nachhaltige Käufe von Wertpapieren, um die Wirtschaft zu unterstützen. Das beruhigte Anleger, denn es gab genügend Gründe, die zur Vorsicht mahnten: Neben der Ausbreitung der Pandemie in den USA stiegen die Spannungen zwischen China und den USA, womit Händler die Schwäche des Technologiesektors erklärten. Im Blick standen die Quartalsberichte der Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Während JPM und Citigroup beim Ergebnis überzeugten, verschreckte Wells Fargo mit einem Verlust. JPM stiegen um 0,6 Prozent, Citigroup verloren 3,9 Prozent. Kritisiert wurde die hohe Risikovorsorge. Wells Fargo stürzten um 4,6 Prozent ab. Der Verlust von Delta Air Lines fiel höher als befürchtet aus, die Aktie büßte 2,6 Prozent ein. Boeing legten dagegen um 2,5 Prozent zu, nachdem der Flugzeughersteller einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten hatte. Die Bemühungen von Harley-Davidson, das Geschäft umzukrempeln, wurden von BMO mit einer Hochstufung der Aktie gewürdigt. Die Titel rückten um 5,6 Prozent vor. Bed Bath & Beyond sah eine positive Entwicklung bei den flächenbereinigten Umsätzen sowie beim Cashflow im Juni. Die Papiere kletterten um 8,6 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 03:34 ET (07:34 GMT)

Mit der verbesserten Stimmung am Aktienmarkt gaben die US-Rentennotierungen nach einem äußerst volatilen Handelstag nach. Fallende Kurse sorgten für ein Plus der Zehnjahresrendite von 1,1 Basispunkten auf 0,63 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1397 -0,05% 1,1403 1,1397 +1,6% EUR/JPY 122,28 -0,01% 122,29 122,28 +0,3% EUR/CHF 1,0718 +0,03% 1,0715 1,0718 -1,3% EUR/GBP 0,9067 -0,12% 0,9079 0,9067 +7,1% USD/JPY 107,29 +0,04% 107,24 107,29 -1,4% GBP/USD 1,2569 +0,10% 1,2557 1,2569 -5,2% USD/CNH 7,0024 -0,08% 7,0079 7,0024 +0,5% Bitcoin BTC/USD 9.225,51 -0,127 9.237,26 9.225,51 +28,0%

Am Morgen tendiert das Euro-Dollar-Paar wenig verändert bei rund 1,14. Am Dienstag gab der Dollar zwischenzeitliche Tagesgewinne wieder ab, der ICE-Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Der Euro sprang kurz über die Marke von 1,14 Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Euro in den kommenden Tagen die Marke von 1,14 Dollar testen werde. Denn für das Währungspaar sei "nicht nur die erwartete Unterstützung aus Brüssel maßgeblich, sondern auch eine generelle Schwäche - oder besser Lethargie - des Greenback."

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,46 40,29 +0,4% 0,17 -30,6% Brent/ICE 43,09 42,90 +0,4% 0,19 -31,1%

Der schwache Dollar befeuerte die Ölpreise, die ins Plus drehten. Das Erdölkartell Opec reduzierte seine Prognose für den Nachfrageeinbruch 2020 etwas. WTI verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,29 Dollar, Brent um 0,4 Prozent auf 42,90 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,21 1.807,90 -0,0% -0,69 +19,1% Silber (Spot) 19,21 19,18 +0,2% +0,04 +7,6% Platin (Spot) 829,13 830,50 -0,2% -1,38 -14,1% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +4,1%

Der Goldpreis stieg dank der Dollarschwäche um 0,4 Prozent auf 1.810 US-Dollar. Die Gewinnmitnahmen an der Marke von 1.800 Dollar seien abgeschlossen, heiß es. Die US-chinesischen Spannungen und die neuen Abriegelungen in den USA lüden zu Goldkäufen ein.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

JAPAN GELDPOLITIK

Die Bank of Japan (BoJ) hat am Mittwoch ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum des Landes aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gesenkt, ihre Geldpolitik jedoch unverändert beibehalten.

GOOGLE / DATENSCHUTZ

Die belgische Datenschutzbehörde hat eine Geldstrafe in Höhe von 600.000 Euro gegen den Suchmaschinen-Anbieter Google wegen Verstoßes gegen das Recht auf Vergessenwerden verhängt. Die Behörde APD sprach am Dienstag von einer "historischen" Entscheidung beim Schutz personenbezogener Daten.

DRÄGERWERK

Der Medizintechnikkonzern hat im zweiten Quartal angesichts der starken Zunahme der Bestellungen im Zuge der Corona-Pandemie erheblich besser abgeschnitten als im Vorjahr. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie fällt die Nachfrage insbesondere in der Medizintechnik außergewöhnlich hoch aus und in der Sicherheitstechnik profitiert Drägerwerk von dem starken Bedarf nach Atemschutzmasken. Für das Gesamtjahr rechnet Drägerwerk mit einem Umsatz und Ergebnis deutlich über dem Vorjahresniveau und der ursprünglichen Prognose.

MORPHOSYS

verbucht einen Erfolg in den USA. Der Lizenzpartner Janssen hat die US-Zulassung für Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver psoriatischer Arthritis erhalten.

ZOOPLUS

Der Online-Händler für Heimtierbedarf hat sich in den ersten sechs Monaten besser geschlagen als erwartet und wird für sein Geschäftsjahr 2020 abermals optimistischer. Das EBITDA soll nun mindestens 40 Millionen Euro betragen und der Konzernumsatz um rund 240 Millionen Euro auf rund 1,765 Milliarden Euro wachsen.

TELEKOM AUSTRIA

hat im zweiten Quartal 2020 die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren bekommen. So sorgte die eingeschränkte Mobilität, Geschäftsschließungen und die strenge Reisebeschränkungen für geringere Einnahmen. Unter dem Strich profitierten die Wiener aber von günstigen Entscheidungen aus Steuerstreitigkeiten in Bulgarien und konnten so ihren Nettogewinn deutlich verbessern. Und dank der nun besseren Sichtbarkeit zu den Auswirkungen der Pandemie wagen die Österreicher auch wieder einen Ausblick.

ASML

hat im zweiten Quartal dank höherer Umsätze deutlich mehr verdient. Die Bruttomarge kletterte gegenüber dem Vorquartal deutlich, wie der Chipausrüster mitteilte. Allerdings sank der Auftragseingang in den drei Monaten spürbar.

BT

Nach der Entscheidung Großbritanniens, den chinesischen Telekomausrüster Huawei nun doch vollständig vom 5G-Netz auszuschließen, hat der britische Telekomkonzern BT die Kosten überschlagen und gibt Entwarnung: Die dadurch verursachten Kosten könnten in jenen absorbiert werden, die der Konzern nach dem teilweisen Huawei-Bann im Januar bereits veranschlagt habe.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer hat wegen der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal 2020 einen herben Einbruch von 78 Prozent bei den Auslieferungen seiner Verkehrsflugzeuge verbucht. Der Konzern führte die "erheblichen Auswirkungen" der Covid-19-Pandemie auf die Kunden und den eigenen Geschäftsbetrieb an, die Produktion habe für mehrere Wochen auf Eis gelegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 03:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.