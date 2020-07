FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch im Plus in den Tag gestartet. Nach dem Rücksetzer am Vortag setzt sich damit die volatile Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten im Spannungsfeld der Corona-Pandemie und der Hoffnung auf ein schnelles Anspringen der Wirtschaft fort. Der DAX legt um 1,0 Prozent auf 12.820 Punkte zu, damit rückt das Juni-Hoch bei 12.913 Punkten langsam wieder in den Fokus. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.348 Punkte nach oben.

Positiv werden an der Börse zum einen die Nachrichten zu weiteren geld- und fiskalpolitischen Impulsen gewertet. So macht Fed-Gouverneurin Lael Brainard zwar nach wie vor erhebliche Risiken wegen der Coronavirus-Pandemie für die Konjunktur aus. Sie versprach aber ausgedehnte und nachhaltige Käufe von Wertpapieren durch die Notenbank, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und mit Blick auf den EU-Gipfel hoffen die Anleger auf eine Annäherung beim geplanten EU-Rettungsfonds über 750 Milliarden Euro.

Zudem häufen sich die Nachrichten, dass die Pharma-Industrie erste Erfolge mit Medikamenten-Tests zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorweisen kann. Aktuell handelt es sich um einem möglichen Impfstoff des US-Unternehmens Moderna. Die Fachzeitschrift New England Journal of Medicine berichtete, dass alle 45 Teilnehmer der ersten Testphase Antikörper gegen den Erreger entwickelt hätten. Der Pharmakonzern beginnt nun Ende des Monats bereits mit der letzten klinischen Testphase.

Drägerwerk mit starken Zahlen und Ausblick

Aus Deutschland und Europa treffen die ersten Quartalszahlen der Berichtssaison ein. Kräftig nach oben geht es für die Aktie von Drägerwerk, die um 5,8 Prozent zulegt. Der Medizintechnikkonzern hat am Vorabend überzeugende Zahlen und einen erhöhten Ausblick vorgelegt. Die Anhebung der Ziele kam nicht wirklich überraschend, allerdings deren Größenordnung. Für das Gesamtjahr rechnet Drägerwerk nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 14 bis 22 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 7,0 und 11,0 Prozent. Warburg geht bislang von einem Umsatzwachstum von 21 Prozent und einer EBIT-Marge von nur 5,8 Prozent aus.

Auf ein positives Echo an der Börse stoßen die vorläufigen Zahlen und der Ausblick von Zooplus, der Wert handelt gut 4 Prozent fester. Die Umsätze sind im ersten Halbjahr um 18 bis 19 Prozent gewachsen. Gut dürfte aber vor allem der erneut angehobene Ausblick ankommen. Das Umsatzziel entspricht in etwa der Markterwartung, das nun genannte EBITDA-Ziel liegt aber darüber.

Aus Europa hat Telekom Austria (plus 1,7) bereits Zahlen veröffentlicht, das Unternehmen hat im zweiten Quartal die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren bekommen. Der Umsatz fiel nach Aussage der Analysten von Jefferies im Rahmen der Erwartungen aus, das EBITDA dagegen knapp 4 Prozent oberhalb des Konsens. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet das Management nun einen moderaten Rückgang der Umsatzerlöse von rund 2 Prozent. Die geplanten Investitionen liegen nun allerdings deutlich unter der Markterwartung, was sich positiv auf den Free Cashflow (FCF) auswirkt.

Burberry sieht noch kein Licht am Ende des Tunnels

Gegen den Trend geht es für Burberry an der Londoner Börse kräftig um 5,2 Prozent nach unten. Der Modekonzern hat schwache Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt - die Erlöse brachen auf vergleichbarer Basis um 45 Prozent ein. Belastend für die Aktie ist aber viel mehr der Ausblick. Burberry geht davon aus, dass auch das zweite Geschäftsquartal, das bis Ende September läuft, signifikant von der Coronavirus-Krise geprägt sein wird.

Die Geschäftszahlen von Brunello Cucinelli (minus 0,8 Prozent) sind dagegen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Wie erwartet wurden die Zahlen des Luxus-Bekleidungsherstellers von der Covid-19-Krise stark negativ geprägt. Wie die Deutsche Bank anmerkt, liegt der Umsatz im ersten Halbjahr von 205 Millionen Euro sowohl in der Nähe der Analysten- als auch der Konsensschätzung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.345,65 0,73 24,26 -10,67 Stoxx-50 3.060,80 0,78 23,57 -10,06 DAX 12.798,48 0,80 101,12 -3,40 MDAX 26.926,56 0,89 236,86 -4,90 TecDAX 3.053,35 0,89 27,05 1,27 SDAX 12.059,53 0,71 85,54 -3,62 FTSE 6.237,41 0,93 57,66 -18,07 CAC 5.054,44 0,94 46,99 -15,45 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,45 0,00 -0,69 US-Zehnjahresrendite 0,62 0,00 -2,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1434 +0,27% 1,1406 1,1405 +2,0% EUR/JPY 122,35 +0,04% 122,31 122,32 +0,4% EUR/CHF 1,0720 +0,05% 1,0719 1,0719 -1,3% EUR/GBP 0,9072 -0,08% 0,9061 0,9061 +7,2% USD/JPY 107,02 -0,21% 107,23 107,24 -1,6% GBP/USD 1,2602 +0,36% 1,2587 1,2587 -4,9% USD/CNH (Offshore) 6,9960 -0,17% 6,9978 6,9979 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.228,01 -0,10% 9.233,51 9.233,51 +28,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,69 40,29 +1,0% 0,40 -30,2% Brent/ICE 43,25 42,90 +0,8% 0,35 -30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,42 1.807,90 +0,1% +1,52 +19,3% Silber (Spot) 19,30 19,18 +0,7% +0,13 +8,1% Platin (Spot) 832,23 830,50 +0,2% +1,73 -13,8% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +4,1% ===

