Unterföhring (ots) -- Werbung für brillantes Fernsehen mal anders: Friedrich Liechtenstein philosophiert über die wichtigsten Erfindungen der Menschheit- Fernsehen in HD gehört wohl nicht dazu, ist aber trotzdem sehr gut- Kampagne startet mit einem ersten Flight am 15. Juli 2020 mit einem Bruttomediavolumen von 3,5 Millionen Euro Für die neue Werbekampagne setzte HD+ Friedrich Liechtenstein auf ein Sofa. Ohne Skript, nur mit einer Aufgabe: Philosophier' doch mal über die wichtigsten Erfindungen der Geschichte. Wir erwarteten: Champagner, Whirlpool, HD+. Wir bekamen: "Das Rad...tolle Erfindung. Elektrizität...ganz großes Kino." Bei den großen Themen der Menschheit zeigt eben auch ein Entertainer wie Friedrich Liechtenstein Demut. Außerdem wird's ohne Strom schwierig mit kaltem Blubberwasser und mit HD-Fernsehen. Das gehört nicht zu den großen Erfindungen, oder? "Auch ne tolle Erfindung...nicht ganz so groß wie die anderen Sachen...aber... auch gut. Und die HD+ Komfort-Funktion, die ist richtig Klasse!" Danke Friedrich. Gerade nochmal die Kurve bekommen. Mal sehen, ob er das auch in den kommenden Social-Media-Clips schafft. Für die Addressable-TV-Kampagne und Printanzeigen hat er uns gnädigerweise dann freie Hand gelassen.Zum neuen TV-Spot auf YouTube. (https://youtu.be/VWULMx3CRBE)Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb: "Deinen Kunden erst an dritter Stelle zu nennen - mutig, lieber Friedrich. Das hätte dein letzter Auftritt für uns werden können. Aber wir sind uns ja einig. HD-Fernsehen ist nicht der Nabel der Welt, aber eine tolle Erfindung und für viele Menschen eine Bereicherung. Gerade in den letzten Monaten haben wir alle erlebt, wie wichtig seriöse Informationen und gute Unterhaltung sind. Beides bringen wir in exzellenter Qualität und mit maximalem Komfort in die Wohnungen der Leute. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger."Die Fakten zur Kampagne:- TV-Spot mit einer Länge von 22 Sekunden und einer Version für die Sky-Sender mit 26 Sekunden- Erste Flights vom 15.07. bis zum 26.07.2020 sowie vom 03.08. bis zum 16.08.2020- Einsatz auf Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe, TELE 5, DMAX, Eurosport, DELUXE MUSIC und Sky- Flankiert von ATV-Kampagne (ProSiebenSat.1-Gruppe), Printanzeigen in Fachmedien, Digital und Social Media Ads- Brutto-Mediavolumen von insgesamt rund 3,5 Mio. Euro- Verantwortlich: Anika Köpping, Leitung Marketing bei HD PLUS- Konzeption: Heye, München- Produktion: Grabow & Bartetzko, München- Agentur von Friedrich Liechtenstein: Artist Network Friedrich Liechtenstein arbeitet bereits länger mit HD+ zusammen. Zuletzt bewarb er in der Kampagne "Echt fett!" die Integration von HD+ in Fernsehern und die neue HD+ Komfort-Funktion. Außerdem hat er für HD+ in Kooperation mit TELE 5 eine Ultra-HD-Fassung der "1000 Meisterwerke" gesprochen und begeisterte die HD+ Händler per Schulungsvideo für das neue HD+ Produkt.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Panasonic und Samsung bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen TV-Guide.Pressekontakt:Für Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/4652331