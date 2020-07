Neue Forschungsergebnisse: Die zerrissene Gesellschaft - wo die wahren Ursachen gesellschaftlicher Konflikte der Gegenwart liegen



Die Welt wandelt sich in rasender Geschwindigkeit. Alles dreht sich, wirkt aus den Fugen geraten. Eine Wirklichkeit, die nicht selten auf Unverständnis trifft und nach Erklärungen fordert. Diese gelingen aber oft nicht befriedigend, was die Frage aufwirft, ob sie ausreichend sind, um die komplexen Veränderungen darzustellen. Können sie das noch? Oder müssen sie weiterentwickelt werden? Bedarf es vielleicht anderer Ansätze, um das 21. Jahrhundert verstehen zu können? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Philosoph Andreas Herteux in seinem Buch.



Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert - Neue Erklärungsansätze zum Verständnis eines komplexen Zeitalters, das am 01.08.2020 im Erich von Werner Verlag erscheinen wird.



Herteux schließt damit die offenen Lücken, offeriert eine Vielzahl von neuen bzw. weiterentwickelten Erklärungsansätzen für globale gesellschaftliche, politische sowie wirtschaftliche Phänomene und bietet damit eine faszinierende Sicht auf ein neues Zeitalter: das des kollektiven Individualismus.



Erste Eindrücke des Werkes sowie ein Einblick in einzelne Kapitel gewährt eine wissenschaftliche Abhandlung, die - unter der DOI-Nummer 10.5281/zenodo.3932359 - abrufbar ist.



Andreas Herteux



ISBN-Paperback: 978-3-948621-16-2 ISBN-E-Book: 978-3-948621-17-9 EUR 22,00 (Paperback) Euro 15,99 (Ebook) 01.08.2020 294 Seiten



Über den Autor



Andreas Herteux ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph, Publizist, Autor und Gründer der Erich von Werner Gesellschaft. Seine Bücher wurden in insgesamt zehn Sprachen übersetzt.Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresJuly 15, 2020 03:53 ET (07:53 GMT)





