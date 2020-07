Sweet Earth: SWEET EARTH HOLDINGS gibt neueProduktlinie für Hanfprodukte bekanntDGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Produkteinführung Sweet Earth: SWEET EARTH HOLDINGS gibt neueProduktlinie für Hanfprodukte bekannt15.07.2020 / 10:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SWEET EARTH HOLDINGS gibt neueProduktlinie für Hanfprodukte bekanntVANCOUVER, British Columbia. 15. Juli 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (das "Unternehmen" oder "Sweet Earth") freut sich bekannt zu geben, dass eine neue Reihe von Hanfprodukten (die "Hanföl-Linie") auf den Markt gebracht werden soll. Die "Hemp Line" ist eine parallele Hanföl-Linie, die entwickelt wurde, um die preisgekrönte CBD-Produktlinie zu erweitern. Die Hanföl-Linie wurde geschaffen, um nicht nur die Reichweite des Inlandsmarktes von Sweet Earth zu erweitern, sondern auch den Zugang zu internationalen Märkten zu ermöglichen, bei denen derzeit der Import von CBD-Produkten nicht möglich ist.Die neue Linie umfasst folgende Produkte:Herren- Bart- und Gesichtsreinigung- Bart und Schnurrbart- Hanfrasur- beruhigendes Aftershave aus Hanfextrakt- MuskelregenerationDamen- Ausbalancierende Jasmin Körperbehandlung- Hanf Lippenbalsam- Hanfsalbe- Belebendes Hanfkörperextrakt- MuskelregenerationDie Produkte werden in Kürze auf der Website verfügbar sein: https://sweetearthskincare.com/. Mehrere Produkte der Hanföl-Linie werden auch als Unisex Produkte erhältlich sein.Die Produkte sind biologisch zertifiziert und von Leaping Bunny akkreditiert. Letzteres sichert den Verbrauchern zu, dass es sich bei den Produkten um vegane Kosmetika eines Unternehmens wie Sweet Earth handelt, das Produkte frei von tierischen Stoffen unterstützt. Die Hanföl-Linie folgt dem Credo des Unternehmens "Farm to Shelf" und gewährleistet so eine überlegene Produktionsqualität während des gesamten Herstellungsprozesses.Kontinuierliche Bemühungen um Markenbekanntheit und Marketing zielen darauf ab, den direkten Verbraucher von Sweet Earth und gleichzeitig die Präsenz der Labels zu steigern. Darüber hinaus hofft das Unternehmen, dass beide Produktlinien, CBD Line und Hemp Oil Line, ein gegenseitiges Bewusstsein schaffen können.Link zur neuen ProduktlinieÜber Sweet Earth Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.Die Produkte des Unternehmens werden auf seiner Website verkauft: www.sweetearthcbd.comIm Auftrag des Board of Directors"Amrik Virk"Amrik Virk DirectorFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Amrik Virk Tel.: (604) 765-9640 E-Mail: info@sweetearthcbd.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.15.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/ ISIN: CA87039X1096 WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1093999Ende der Mitteilung DGAP News-Service1093999 15.07.2020