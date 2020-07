Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten:ZDF, Mittwoch, 22. Juli 2020, 22.45 UhrWachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland (1)Von der Ostsee an die MoselFilm von Juliane Kussmann, Babette Hnup und Sylvie KürstenRhein statt Costa Brava, Spessart statt Spanien. Wer auf Nummersicher gehen will, verbringt den Urlaub 2020 in Deutschland. DieReisebranche vermeldet Rekordanfragen und erwartet einen Boom.Orte, die nach jahrzehntelangem "Dornröschenschlaf" erst jetztwachgeküsst werden und sich im Corona-Sommer neuer Beliebtheiterfreuen. Atemberaubende Landschaften, verträumte Fachwerkidylle,Campingglück: Man muss nicht in die Ferne reisen, um Schönes zuentdecken.Quer durch die Republik, von Ost nach West, reisen die Autorinnen undtreffen unterwegs Urlauber aus allen Teilen Deutschlands.Erste Station: Pütnitz, das Tor zum Darß. Obwohl für viele dieschönste Halbinsel Deutschlands, ist Pütnitz touristischesEntwicklungsland. Die Investoren haben bereits Interesse gezeigt.Hier soll einmal das "Bernsteinresort" entstehen, mit 2800 Betten,Bootsliegeplätzen und Golfparcours. Doch diesen Sommer ist davon nochnichts zu sehen.Gerrit Crummerl und seine Familie stehen mit ihrem originalgetreuenOst-Campingwagen plötzlich auf dem Schlauch. Denn halb Deutschland -so scheint es - ist plötzlich unter die Camper gegangen. Vor lauterZelten sieht man mancherorts kaum das Meer, und jeder Campingplatz inder Gegend ist rappelvoll.Nur einen Katzensprung entfernt: das weite Hinterland Vorpommerns.Inmitten des Peene- und Tollensetales erstreckt sich eine unberührteund weit verzweigte Flusslandschaft. Qualität statt Quantität isthier das Motto: Keinen Massentourismus will man, sondern sanften undnachhaltigen Tourismus. Genau richtig für das Ehepaar Cölln, SohnHans und seine drei besten Freunde, die ihren Urlaub im SchlossSchmarsow in Kruckow verbringen. Doch Ferien im Hinterland bringenfür die Großstädter auch Überraschungen mit sich: Geht Urlaub ohneWLAN?Nächste Station: die Lausitz. Das Gebiet an der deutsch-polnischenGrenze wurde mehr als 150 Jahre für den Braunkohlebergbau genutzt.Dann erhielt es eine neue Bestimmung. Stillgelegte Tagebauen desLausitzer Braunkohlereviers wurden geflutet und rekultiviert.Entstanden ist eine einzigartige Seenlandschaft, die inatemberaubenden Farben leuchtet, karibische Exotik mitten inDeutschland.Mit Jürgen Mittmann und Thilo Rademann fahren die Filmemacher weitergen Westen. Besser gesagt: Sie radeln. Die beiden BerlinerBerufsfeuerwehrleute sind auch privat ein gutes Team. Sie wollen 600Kilometer Mainradweg erstrampeln, von Ober- nach Unterfranken, vomBier zum Wein. Und sie staunen nicht schlecht, als der beschaulicheMain zum reißenden Strom wird.Im Thüringer Wald gibt es ein legendäres DDR-Relikt zu entdecken: das"Panoramahotel" in Oberhof. Wer hier früher Urlaub machen durfte, imeinstigen "St. Moritz des Ostens", hatte entweder Riesenglück odergute Kontakte. Jacqueline Schambach, die neue Direktorin, möchte dasHotel mit seiner ruhmreichen Geschichte 30 Jahre nach der Wende zuneuem Glanz erwecken. Kann das gelingen, hier im ehemaligenZonenrandgebiet?Unterdessen hat Familie Dettinger ihren geplanten Dänemarkurlaubwegen Corona abgesagt. Zu viert fahren sie zum ersten Mal mit ihremCamper "Marke Eigenbau" in den Urlaub. An Mittelrhein und Mosel, wofrüher schon Kegelclubs und Flitterwöchner trutzige Burgen und dieLoreley bestaunten, lernen die Dettingers Deutschland noch einmalganz neu kennen - und sich selbst gleich mit."Wachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland (2)" wird amMittwoch, 29. Juli 2020, um 22.45 Uhr ausgestrahlt. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4652370