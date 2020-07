Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach einer eher mauen ersten Wochenhälfte sieht es jetzt nach einer deutliche Aufhellung am deutschen Markt aus. Der Dax startet rund ein Prozent im Plus über der Marke von 12.800 Punkten und nimmt das Corona-Crash-Hoch bei 12.913 Punkten ins Visier. Angetrieben von positiven Vorgaben aus den USA und Japan siegt aktuell wieder die Konjunkturhoffnung. Positive Aussagen einer Fed-Gouverneurin stützen zusätzlich. Die bisherigen Unternehmenszahlen von zweiten Quartal sind zwar deutlich von der Corona-Krise gezeichnet, allerdings meist nicht so stark, wie von den Analysten befürchtet.